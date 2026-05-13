Estudiantes de al menos 20 centros educativos destacan con proyectos innovadores

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de la estrategia para impulsar el aprendizaje de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas la Secretaría de Educación (Seduc) realizó este miércoles la feria STEAM 2026 denominada "Mentes curiosas, soluciones brillantes".
El espacio académico y tecnológico reunió a más de 20 centros educativos del país, donde sus estudiantes presentaron proyectos innovadores orientados a fortalecer el aprendizaje en esta innovadora área de aprendizaje.
Durante el evento participaron estudiantes de los niveles de prebásica, básica y media, provenientes de centros educativos rurales y urbanos, quienes demostraron creatividad, pensamiento crítico y capacidad para desarrollar soluciones a problemáticas de su entorno.
Los estudiantes expusieron proyectos relacionados con robótica, reciclaje, ciclo del agua, basureros inteligentes, tecnología aplicada a la salud y otras iniciativas innovadoras.
La titular de Educación, Arely Argueta, destacó el compromiso y talento de los niños y jóvenes participantes, así como el esfuerzo de los docentes en la promoción de metodologías innovadoras dentro de las aulas.
Asimismo resaltó la iniciativa de conectar a 8,000 centros educativos con internet satelital, para este año.
"Estamos avanzando hacia una educación más innovadora y conectada. Ya se firmó una alianza con Starlink para dotar de internet satelital a centros educativos, especialmente en zonas donde históricamente no ha existido conectividad", expresó la funcionaria.
Por su parte, el viceministro Dennis Cáceres, señaló que la feria demuestra cómo los estudiantes, incluso desde prebásica, pueden desarrollar habilidades vinculadas al enfoque STEAM.
Durante la actividad se presentaron más de 20 proyectos educativos desarrollados por estudiantes de diferentes niveles, evidenciando el potencial creativo y científico existente en los centros educativos del país.