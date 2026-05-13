Estudiantes de al menos 20 centros educativos destacan con proyectos innovadores

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de la estrategia para impulsar el aprendizaje de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas la Secretaría de Educación (Seduc) realizó este miércoles la feria STEAM 2026 denominada "Mentes curiosas, soluciones brillantes".

El espacio académico y tecnológico reunió a más de 20 centros educativos del país, donde sus estudiantes presentaron proyectos innovadores orientados a fortalecer el aprendizaje en esta innovadora área de aprendizaje.

Durante el evento participaron estudiantes de los niveles de prebásica, básica y media, provenientes de centros educativos rurales y urbanos, quienes demostraron creatividad, pensamiento crítico y capacidad para desarrollar soluciones a problemáticas de su entorno.