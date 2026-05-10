Shin Fujiyama inicia construcción de la tercera escuela en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El japonés Shin Fujiyama inició la construcción de la tercera escuela en la colonia Cerro Grande, zona 5 de Tegucigalpa, específicamente en el centro educativo Héctor Napoleón Bonilla, como parte de su labor filantrópica en Honduras.
El proyecto se desarrolla en una de las zonas más altas y pobladas de la capital, donde la infraestructura educativa ha presentado un notable deterioro en los últimos años.
El filántropo señaló que entre tres y cuatro meses podría concluir esta nueva obra, la cual se sumará a su meta de alcanzar la construcción de mil centros educativos en el país.
El centro educativo presenta condiciones críticas, ya que varias de sus aulas están construidas con madera en mal estado y materiales improvisados como plásticos.
La intervención en Cerro Grande forma parte de un plan más amplio que busca mejorar las condiciones de enseñanza en colonias vulnerables del Distrito Central.
El impulsor del proyecto ha reiterado que su llegada a Tegucigalpa tiene como propósito avanzar en esta tercera escuela en el municipio para la niñez que asiste a clases en la zona.
En la escuela se ha evidenciado una sobrepoblación estudiantil, donde los pupitres de los niños pequeños deben compartirse con estudiantes de mayor edad por la falta de espacios adecuados.
Docentes del centro educativo habían denunciado desde hace aproximadamente dos años las condiciones precarias en las que funcionaba la institución.
Entre las problemáticas señaladas mencionaron que muchas ingresaban serpientes a las aulas debido al deterioro de la infraestructura.
Además, el personal docente ha reportado que las filtraciones de agua afectan constantemente el interior de las aulas, provocando daños en materiales didácticos y libros escolares.
Estas condiciones han generado preocupación en la comunidad educativa, que durante años ha solicitado mejoras estructurales para garantizar un entorno seguro para los estudiantes.
La construcción de la nueva escuela representa una respuesta a estas necesidades acumuladas y busca brindar instalaciones más dignas para el proceso de enseñanza.
De acuerdo con el plan de trabajo, la obra en Cerro Grande se desarrollaría en un periodo relativamente corto, permitiendo avanzar en la atención de otras comunidades.
Con esta intervención, Shin Fujiyama continúa acercándose a su objetivo de construir mil escuelas, una iniciativa que ha desarrollado en distintas regiones de Honduras.