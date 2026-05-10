Shin Fujiyama inicia construcción de la tercera escuela en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El japonés Shin Fujiyama inició la construcción de la tercera escuela en la colonia Cerro Grande, zona 5 de Tegucigalpa, específicamente en el centro educativo Héctor Napoleón Bonilla, como parte de su labor filantrópica en Honduras.

El proyecto se desarrolla en una de las zonas más altas y pobladas de la capital, donde la infraestructura educativa ha presentado un notable deterioro en los últimos años.

El filántropo señaló que entre tres y cuatro meses podría concluir esta nueva obra, la cual se sumará a su meta de alcanzar la construcción de mil centros educativos en el país.

El centro educativo presenta condiciones críticas, ya que varias de sus aulas están construidas con madera en mal estado y materiales improvisados como plásticos.

La intervención en Cerro Grande forma parte de un plan más amplio que busca mejorar las condiciones de enseñanza en colonias vulnerables del Distrito Central.

El impulsor del proyecto ha reiterado que su llegada a Tegucigalpa tiene como propósito avanzar en esta tercera escuela en el municipio para la niñez que asiste a clases en la zona.