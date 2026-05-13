Legislativo busca fortalecer seguridad jurídica ante invasiones de tierra

Tegucigalpa, Honduras.-La Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional intensificó este miércoles las acciones orientadas a prevenir las invasiones de tierra en el país, tras reunirse con empresarios afectados por esta problemática, que según datos expuestos durante el encuentro, alcanza unas 31 mil manzanas de tierra invadidas.
, quienes detallaron el impacto económico y jurídico que generan estas ocupaciones ilegales en diferentes zonas productivas del territorio nacional.
El presidente de la comisión, el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Marcos Paz, explicó que esta mesa de trabajo fue instruida para analizar a profundidad la situación y elaborar propuestas concretas que permitan enfrentar este delito. Según detalló, el objetivo es construir un informe técnico que será presentado al pleno del Congreso Nacional en junio próximo.
Paz señaló que la comisión ya ha sostenido reuniones con diversas instituciones vinculadas al tema, entre ellas la Policía Nacional y el Instituto Nacional Agrario (INA), y adelantó que en las próximas semanas continuarán los encuentros con autoridades del Ministerio Público y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por Wagner Vallecillo Paredes.
El legislador lamentó que la falta de atención a este problema durante administraciones anteriores haya contribuido al crecimiento de la inseguridad jurídica en el país, afectando la inversión, la generación de empleo y el ingreso de divisas.
Asimismo, subrayó que fortalecer la seguridad jurídica es fundamental para atraer nuevas inversiones y garantizar mejores condiciones para el desarrollo económico nacional. “Generar confianza en el país permitirá que más inversionistas pongan sus ojos en Honduras y destinen sus recursos aquí, impulsando empleo y dinamizando la economía”, concluyó.