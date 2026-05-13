Legislativo busca fortalecer seguridad jurídica ante invasiones de tierra

Tegucigalpa, Honduras.-La Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional intensificó este miércoles las acciones orientadas a prevenir las invasiones de tierra en el país, tras reunirse con empresarios afectados por esta problemática, que según datos expuestos durante el encuentro, alcanza unas 31 mil manzanas de tierra invadidas.

, quienes detallaron el impacto económico y jurídico que generan estas ocupaciones ilegales en diferentes zonas productivas del territorio nacional.

El presidente de la comisión, el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Marcos Paz, explicó que esta mesa de trabajo fue instruida para analizar a profundidad la situación y elaborar propuestas concretas que permitan enfrentar este delito. Según detalló, el objetivo es construir un informe técnico que será presentado al pleno del Congreso Nacional en junio próximo.