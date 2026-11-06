Matan a balazos a hombre para robarle su motocicleta en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.-Un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de San Buenaventura, municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

El fallecido fue identificado como Yargeni Ramírez, de 45 años, quien habría sido asesinado; de manera preliminar, el hecho estaría relacionado con el robo de su motocicleta.

El ataque armado provocó la muerte del hombre, mientras que las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen aún no han sido esclarecidas.