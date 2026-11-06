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Matan a balazos a hombre para robarle su motocicleta en Santa Cruz de Yojoa

El ataque armado provocó la muerte del hombre, mientras que las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen aún no han sido esclarecidas

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 11:48
Matan a balazos a hombre para robarle su motocicleta en Santa Cruz de Yojoa

El cuerpo del hombre quedó tendido en medio de la calle, con el casco a unos centímetros de él.

 Foto: Cortesía

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.-Un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de San Buenaventura, municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

El fallecido fue identificado como Yargeni Ramírez, de 45 años, quien habría sido asesinado; de manera preliminar, el hecho estaría relacionado con el robo de su motocicleta.

El ataque armado provocó la muerte del hombre, mientras que las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen aún no han sido esclarecidas.

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Tras el hecho, equipos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias investigativas.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes serían los responsables de quitarle la vida a la víctima.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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