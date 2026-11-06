Capturan a menor, presunto pandillero, vinculado a muerte de taxista VIP

Comayagüela, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturó en las últimas horas a un menor de 16 años, presuntamente integrante de la pandilla 18, tras ser señalado como cómplice en el homicidio de una conductora de taxi VIP.

El menor tenía una orden de aprehensión pendiente, emitida por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, robo de vehículo automotor con violencia y asociación terrorista.

La captura se ejecutó en la colonia Divanna de Comayagüela, mediante labores de seguimiento y vigilancia desarrolladas por investigadores especializados de la DPI.