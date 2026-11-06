Capturan a menor, presunto pandillero, vinculado a muerte de taxista VIP

Comayagüela, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturó en las últimas horas a un menor de 16 años, presuntamente integrante de la pandilla 18, tras ser señalado como cómplice en el homicidio de una conductora de taxi VIP.
El menor tenía una orden de aprehensión pendiente, emitida por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, robo de vehículo automotor con violencia y asociación terrorista.
La captura se ejecutó en la colonia Divanna de Comayagüela, mediante labores de seguimiento y vigilancia desarrolladas por investigadores especializados de la DPI.
De acuerdo con las investigaciones, el menor estaría implicado en el asesinato de Amy Elizabeth Núñez Rodríguez, ocurrido el 20 de junio de 2026, quien se desempeñaba como conductora de transporte privado mediante la plataforma InDrive.
Las diligencias investigativas establecen que la víctima se desplazaba en un vehículo tipo turismo, cuando estos solicitaron el servicio y fue interceptada por varios individuos, quienes presuntamente la agredieron físicamente y con arma blanca. Posteriormente, la sacaron del automotor y trasladaron su cuerpo hasta las inmediaciones de la colonia Perpetuo Socorro, detrás de una gasolinera, donde fue abandonado sin vida.
Avances en las investigaciones
Como resultado del trabajo investigativo, los agentes del Departamento de Femicidios y Delitos Conexos han identificado la presunta participación de otros individuos en este hecho criminal. Asimismo, las investigaciones vinculan al menor detenido con otros dos homicidios de conductores que prestaban servicios de transporte mediante plataformas digitales, casos que continúan bajo investigación.
Con esta detención, la DPI avanza en la identificación y ubicación de otros posibles involucrados, con el propósito de llevar ante las autoridades competentes a todos los responsables.
El menor infractor fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento legal correspondiente.