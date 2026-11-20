El jugador brasileño llevaba sin aparecer en una convocatoria de LaLiga EA Sports desde el 10 de octubre, cuando fue suplente ante el Villarreal. Saltó al césped en el minuto 52, vio desde el campo el gol de Diomande y anotó el suyo propio diez minutos más tarde. Sin embargo, el colegiado no solo anuló el tanto del brasileño por falta previa, sino que lo expulsó por agarrar del pelo a Nathan Saliba.

Madrid, España .- El delantero brasileño Vinícius es la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la decimotercera jornada de LaLiga ante el Celta de este sábado, en una lista en la que siguen sin aparecer Raúl Asencio, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, recuperándose de sus respectivas lesiones.

El Comité Técnico de Árbitros sancionó la acción con dos partidos de suspensión por la tarjeta roja y otros dos por las protestas que el brasileño profirió después. Desde entonces, Vinícius había sido titular en los tres compromisos de la Liga de Campeones, en los que no marcó ni dio asistencias, y lo fue también en dos amistosos con Brasil durante la ventana FIFA, entre los que sumó cinco goles.

Por lo demás, el virus FIFA no ha afectado al Real Madrid. A pesar de la "fatiga extrema" con la que, según Mourinho, se fueron sus jugadores al parón, el técnico portugués ya confirmó en rueda de prensa que "están todos para jugar".

Eso incluye a Fede Valverde, que entrenó este viernes por primera vez por el grupo tras jugar su último encuentro con Uruguay en la madrugada del martes al miércoles (hora española), y también a Bernardo Silva y Aurélien Tchouaméni, que regresaron antes de lo previsto de sus respectivas concentraciones por molestias musculares que no revisten mayor importancia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no están en la lista. La otra baja es Ferland Mendy. El francés, a pesar de que entrena con sus compañeros desde hace semanas, no ha entrado todavía en ninguna convocatoria de Mourinho.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Celta la forman:

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Bernardo Silva y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.