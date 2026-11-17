Kallang, Singapur.- El atacante Vinícius Jr. marcó un triplete en la victoria de la selección de Brasil por 7 a 0 sobre Singapur este martes, el primero de su carrera en la 'Canarinha' y el 50º tanto del combinado nacional bajo el comando de Ancelotti, que tiene al extremo de São Gonçalo como máximo goleador.

"Sabíamos que era un adversario de un nivel muy bajo", reconoció el delantero tras el encuentro, en el que se enfrentaron a la selección número 148 del ranking FIFA en esta ventana de amistosos en la que consiguió el hat-trick a los veintiún minutos.

El extremo del Real Madrid destacó que el equipo consiguió "jugar bien y crear oportunidades" y que "podrían haber hecho más", aunque atesoraron el 60 % de la posesión del esférico y tiraron 10 veces a la portería singapurense.

A pesar de la alegría de su primer triplete con la selección, el jugador del estado de Río de Janeiro fue sustituido y salió del campo entre ostensibles gestos de enfado y reprobación, ya que, según indicó a la prensa, "había acordado jugar 15 o 20 minutos más".

Con este hito, Vinícius alcanza la marca de 19 goles con la camiseta de Brasil y demuestra el efecto que Carlo Ancelotti tiene en su rendimiento, puesto que, antes de la llegada del técnico italiano, había anotado seis dianas en 29 partidos y con él son 13 en 17 encuentros.

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Además, Vini se consolida como el máximo goleador de la era Ancelotti con sus 13 tantos, por encima de los siete de Estêvão o los tres marcados por Rayan, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli y Matheus Cunha.