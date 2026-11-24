San Juan, Puerto Rico.- Un grito bastó para despertar la emoción y el orgullo de miles de hondureños. Luisa Pineda, representante de Honduras en Miss Universo 2026, hizo resonar el nombre de su país sobre el escenario del certamen internacional, en uno de los momentos que rápidamente captó la atención de sus compatriotas. Con fuerza, entusiasmo y una enorme sonrisa, la catracha gritó "¡Honduras!", llevando la identidad nacional hasta el escenario de la edición número 75 del concurso de belleza.

El momento no pasó desapercibido para los hondureños, quienes han seguido de cerca cada presentación de Pineda y han depositado en ella la ilusión de ver nuevamente la bandera azul y blanco entre las semifinalistas. El grito de la representante catracha se convirtió en motivo de orgullo y emoción, pues para muchos significó una oportunidad de hacer sentir la presencia de Honduras en una de las plataformas de belleza más importantes del mundo. La participación de Luisa ha estado acompañada de muestras de respaldo de seguidores, exreinas de belleza y figuras hondureñas, quienes le han expresado sus buenos deseos antes de la noche decisiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse