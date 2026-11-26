Tegucigalpa, Honduras.- A ocho días de las cuatro masacres ocurridas en Yorito, Yoro y atribuidas al Cártel del Diablo, el secretario de Seguridad, general Gerzon Velásquez, aseguró que más del 80% de los integrantes ha sido neutralizado. Según el funcionario, la cacería en contra este grupo criminal no es de ahora y en menos de 10 meses, 54 de sus miembros han sido neutralizados: 49 fueron detenidos y cinco abatidos en enfrentamientos. El anuncio lo hizo durante su participación en el foro del programa 30/30, un día después del operativo en el que la Policía Nacional abatió a tres presuntos integrantes de la estructura criminal en el departamento de Yoro.

Según Velásquez, el grupo interceptado el sábado 21 de noviembre estaba integrado por seis personas. Tres enfrentaron a las fuerzas especiales, mientras que las otras tres huyeron hacia la montaña. Las autoridades consideran que entre los fugitivos podría encontrarse el cabecilla de la organización, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el operativo, las autoridades decomisaron fusiles de asalto, ametralladoras, escopetas y munición calibre 5.56, que el funcionario calificó como prohibida.

Según explicó, ese calibre coincide con casquillos recuperados en las escenas de la masacre de 12 personas en Yorito.“Es un cobarde que está utilizando jóvenes para que cometan sus delitos (...) lo mejor que le puede ocurrir es que se entregue”, afirmó Velásquez. El funcionario detalló que cerca de mil efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen operaciones en Yorito, Sulaco y Marale. En esas zonas también se aplica una restricción de circulación nocturna, de 9:30 p. m. a 4:30 a. m.

Asimismo, descartó cualquier negociación con la estructura criminal e informó que Estados Unidos brinda apoyo en recursos estratégicos, en el marco de una cooperación en materia de defensa valorada en unos 14 millones de dólares.

Seguridad contará con más presupuesto en 2027

En materia presupuestaria, Velásquez indicó que la Secretaría de Seguridad contará en 2027 con unos 14,700 millones de lempiras, cerca de 1,000 millones más que este año. Sin embargo, consideró que la institución necesita alrededor de 16,000 millones de lempiras para fortalecer áreas como la investigación criminal, la inteligencia y los salarios de los 24,600 policías que integran la institución.

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