Yoro, Honduras.- Cinco personas acusadas de asociación terrorista y otros delitos relacionados con armas y explosivos fueron remitidas a detención judicial luego de comparecer ante un Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Los imputados fueron identificados como Willian Gerardo Rodríguez Andino, José Jeovany Hernández Martínez, Maynor Misael George Olvera, Nefy Edimar Quintero Briceño y Kenia Griselda Sierra Palma, supuesta pareja sentimental de alias “El Diablo”. Los cinco enfrentaron la audiencia de declaración de imputado después de ser aprehendidos en el caserío El Limón, ubicado en la aldea Campo Viejo, municipio de Yorito, departamento de Yoro.

Las autoridades los señalan como presuntos integrantes de la Pandilla 18 y los investigan por su posible vinculación con "El Cártel del Diablo" estructura criminales que opera en Yoro. Durante la comparecencia, la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió imponerles la medida cautelar de detención judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A los cinco se les supone responsables de los delitos de asociación terrorista, tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido, depósito de municiones prohibidas y artefactos explosivos. Los cargos se relacionan con supuestos actos en perjuicio del orden público del Estado de Honduras, según la causa presentada ante el órgano jurisdiccional.