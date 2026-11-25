Yoro, Honduras.- Cinco personas acusadas de asociación terrorista y otros delitos relacionados con armas y explosivos fueron remitidas a detención judicial luego de comparecer ante un Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Los imputados fueron identificados como Willian Gerardo Rodríguez Andino, José Jeovany Hernández Martínez, Maynor Misael George Olvera, Nefy Edimar Quintero Briceño y Kenia Griselda Sierra Palma, supuesta pareja sentimental de alias “El Diablo”.
Los cinco enfrentaron la audiencia de declaración de imputado después de ser aprehendidos en el caserío El Limón, ubicado en la aldea Campo Viejo, municipio de Yorito, departamento de Yoro.
Las autoridades los señalan como presuntos integrantes de la Pandilla 18 y los investigan por su posible vinculación con "El Cártel del Diablo" estructura criminales que opera en Yoro.
Durante la comparecencia, la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió imponerles la medida cautelar de detención judicial.
A los cinco se les supone responsables de los delitos de asociación terrorista, tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido, depósito de municiones prohibidas y artefactos explosivos.
Los cargos se relacionan con supuestos actos en perjuicio del orden público del Estado de Honduras, según la causa presentada ante el órgano jurisdiccional.
La resolución judicial establece que los cinco imputados deberán permanecer bajo detención mientras avanza el proceso penal en su contra.
La jueza determinó que no procedía otorgar medidas cautelares alternas debido al peligro de fuga y a la imposibilidad de aplicar otras disposiciones.
La audiencia inicial quedó programada para las 10:00 de la mañana del lunes 30 de noviembre, fecha en la que continuará el proceso judicial contra los cinco imputados.