La iniciativa cuenta con el acompañamiento técnico de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), mediante el Proyecto FOCAL4.

Tegucigalpa, Honduras. -Con el objetivo de fortalecer la planificación y gestión de las inversiones en los municipios, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) , a través de la Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local (DPGL), socializa una plataforma digital para implementar el Sistema de Inversión y Planificación Municipal.

Durante el proceso se dio a conocer el funcionamiento y las ventajas de la plataforma a los principales actores vinculados al desarrollo territorial, promoviendo su utilización como instrumento de consulta, coordinación y toma de decisiones.

El sistema busca fortalecer la articulación entre la planificación territorial, la programación de inversiones y la asignación de recursos, facilitando la coordinación entre el gobierno central, las municipalidades y los organismos de cooperación internacional, para orientar sus intervenciones de manera estratégica y transparente.

La herramienta permite visualizar, organizar y dar seguimiento a las inversiones y proyectos priorizados por los gobiernos municipales, en concordancia con sus respectivos Planes de Desarrollo Municipal (PDM).

A través del sistema, se busca identificar y priorizar inversiones estratégicas que respondan a las necesidades de cada municipio, contribuyendo al fortalecimiento de la descentralización, la gobernabilidad local y el desarrollo territorial de Honduras.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Sulmy Yamileth Ortéz Maldonado, dijo que "se continúa promoviendo herramientas que fortalecen la planificación municipal, facilitan la coordinación interinstitucional y permiten orientar las inversiones hacia las prioridades de desarrollo de los municipios de Honduras".

"Esta herramienta es importante para avanzar en el proceso de descentralización y desarrollo territorial de nuestro país, denominada Sistema de Inversión Municipal, que tiene como alcance evidenciar los programas y proyectos de todos los municipios del país que han sido identificados en forma participativa y rigurosa por medio del proceso de formulación de los planes estratégicos de desarrollo municipal", destacó.

Por su parte, Juan Carlos Molina, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), detalló que la herramienta es "una plataforma que nos va a permitir a los alcaldes de Honduras que un Plan de Desarrollo Municipal se pueda ejecutar".

"Lo que vamos a tener es una guía para el desarrollo del país, porque en la medida en que cada alcalde nos dediquemos a desarrollar nuestro Plan de Desarrollo Municipal a través de esta nueva plataforma de proyectos, seguramente los resultados van a ser mayores en cada territorio, en cada pueblo y en cada rincón", detalló Molina.

"Como AMHON estamos muy agradecidos en primera instancia con la ministra Sulmy Ortéz y el equipo que ha conformado, porque ha demostrado que ha tenido mucha diligencia y eficiencia, que nos está permitiendo tener nuestros recursos y transferencias en tiempo y forma y eso juega un papel fundamental, porque la mayoría de los municipios dependen de los recursos del Estado, que son las transferencias", manifestó.

"También un agradecimiento especial a la cooperación japonesa porque hace muchos años ha estado apoyándonos en el país, dando lo mejor para que los gobiernos locales seamos más fuertes y más eficientes", declaró.