Basado en el artículo “Patrones de alineación con los ODS en la planificación municipal hondureña” de mi excolega José Ariel Bardales y otro colaborador Josué Sabillón, quiero destacar el análisis y hacer una breve reflexión sobre su escrito.

Para comenzar, el artículo deja claro la distinción entre dos términos que por similares pueden confundirse, el primero “territorialización” que describe el proceso empírico que estudia y reserva la localización y de uso más frecuente en la literatura internacional, mientras que “regionalización” se usa tanto en el ámbito nacional como internacional, para la división de territorio por regiones.

Otro punto para destacar es que, aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) son globales, cada país los puede interpretar a su manera, así como lo hicieron los técnicos en nuestro país; aunque las alineaciones no representan la totalidad de los proyectos municipales, tampoco se pretende hacerles dicha atribución a ellas. Además, el artículo menciona que para que se cumplan los objetivos, se tiene que trabajar en conjunto, con organismos internacionales, gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, academia y sociedad civil, pretender que todas estas entidades pueden coordinarse de manera efectiva puede conllevar un gran atraso o que estos al no tener la participación de alguna de las ya antes mencionadas organizaciones no se puedan desarrollar a plenitud.

Es probable entonces, como bien lo plantea el artículo que se priorice el uso de algunos ODS más que otros, impidiendo así que los municipios del país puedan desarrollarse pues hay un sesgo por parte de los técnicos en al menos 56 municipios de los 298. Por tanto, la planificación estratégica municipal constituye el mecanismo principal en donde los gobiernos locales convierten los objetivos en programas, proyectos o inversiones concretas. Finalmente, mientras los gobiernos locales no sepan como abordar el desarrollo de los ODS no habrá muchos avances.