Hospital Materno Infantil atiende hasta tres casos de desnutrición infantil al mes

Tegucigalpa, Honduras.- El cabello quebradizo, la hinchazón del abdomen, las alteraciones en la piel y la falta de energía pueden ser señales de un problema grave de desnutrición infantil conocido como kwashiorkor. Esta condición afecta principalmente a niños pequeños y requiere evaluación médica inmediata, ya que puede comprometer su salud y desarrollo de forma importante. La nutricionista del Hospital Materno Infantil, Heylin Amador, advirtió que el centro atiende hasta tres pacientes al mes con este diagnóstico, en su mayoría menores de cinco años.

El kwashiorkor es una forma grave de desnutrición asociada con una deficiencia importante de proteínas y otros desequilibrios nutricionales. Según las autoridades hospitalarias, aunque un niño consuma alimentos como tortilla, arroz o sopas, su alimentación podría no cubrir sus necesidades nutricionales si carece de los nutrientes esenciales para su crecimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las señales que deben llamar la atención de madres, padres y cuidadores están la hinchazón del abdomen, las piernas o los pies; el cabello frágil o con tonalidades rojizas o amarillentas; la piel descamada o con manchas; y cambios de comportamiento, como apatía, irritabilidad o llanto débil.

¿Qué deben hacer los padres si identifican estas señales?

Ante la hinchazón de los pies o las piernas, cambios importantes en el cabello o la piel, debilidad o apatía, se debe buscar atención médica de inmediato. Estos síntomas no confirman por sí solos el kwashiorkor, pero pueden indicar desnutrición grave u otro problema de salud que necesita evaluación.