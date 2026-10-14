Hospital Materno Infantil atiende hasta tres casos de desnutrición infantil al mes

Tegucigalpa, Honduras.- El cabello quebradizo, la hinchazón del abdomen, las alteraciones en la piel y la falta de energía pueden ser señales de un problema grave de desnutrición infantil conocido como kwashiorkor.
Esta condición afecta principalmente a niños pequeños y requiere evaluación médica inmediata, ya que puede comprometer su salud y desarrollo de forma importante.
La nutricionista del Hospital Materno Infantil, Heylin Amador, advirtió que el centro atiende hasta tres pacientes al mes con este diagnóstico, en su mayoría menores de cinco años.
El kwashiorkor es una forma grave de desnutrición asociada con una deficiencia importante de proteínas y otros desequilibrios nutricionales.
Según las autoridades hospitalarias, aunque un niño consuma alimentos como tortilla, arroz o sopas, su alimentación podría no cubrir sus necesidades nutricionales si carece de los nutrientes esenciales para su crecimiento.
Entre las señales que deben llamar la atención de madres, padres y cuidadores están la hinchazón del abdomen, las piernas o los pies; el cabello frágil o con tonalidades rojizas o amarillentas; la piel descamada o con manchas; y cambios de comportamiento, como apatía, irritabilidad o llanto débil.
¿Qué deben hacer los padres si identifican estas señales?
Ante la hinchazón de los pies o las piernas, cambios importantes en el cabello o la piel, debilidad o apatía, se debe buscar atención médica de inmediato.
Estos síntomas no confirman por sí solos el kwashiorkor, pero pueden indicar desnutrición grave u otro problema de salud que necesita evaluación.
Las autoridades hospitalarias advirtieron que, cuando existe sospecha de desnutrición grave, no basta con modificar la alimentación en casa.
El tratamiento debe ser indicado y supervisado por personal sanitario, porque estos casos pueden requerir atención hospitalaria y una recuperación nutricional controlada.
Cabe destacar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que cerca del 45% de las muertes de menores de cinco años en el mundo están relacionadas con la desnutrición.
Por ello, las autoridades recomendaron a los padres de familia mantener los controles de peso, talla y el seguimiento del desarrollo infantil para que puedan identificar problemas nutricionales antes de que se agraven.