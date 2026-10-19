Puente peatonal entre el bulevar Suyapa y Centro Cívico Gubernamental avanza un 67.83%

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del puente peatonal que conectará el bulevar Suyapa con el bulevar Centroamérica y el Centro Cívico Gubernamental (CCG) registra un avance del 67.83%.
Actualmente, los trabajos se concentran en la preparación de los componentes metálicos que conformarán la estructura elevada, siendo el segmento A de la pasarela metálica, una de las piezas más avanzadas y que permitirá completar la estructura del paso peatonal en este concurrido sector de la capital.
De acuerdo con las proyecciones de la obra, la instalación de ese tramo podría realizarse durante esta semana, posiblemente mañana miércoles, siempre que las condiciones climáticas permitan ejecutar las maniobras de montaje.
Sin embargo, la fecha aún está pendiente de confirmación, debido a que la movilización y colocación de los componentes metálicos requieren condiciones adecuadas.
La instalación del segmento permitirá avanzar en la construcción de una conexión destinada a facilitar el desplazamiento seguro de los peatones entre el CCG y el bulevar Suyapa.
La obra comenzó el 30 de agosto de 2025 y está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que estableció el 5 de enero de 2027 como fecha prevista para su finalización.
El proyecto contempla una inversión de 29.9 millones de lempiras y busca mejorar la movilidad peatonal en uno de los sectores donde confluyen importantes corredores viales de Tegucigalpa y Comayagüela.
Los trabajos incluyen preparación de las piezas metálicas que servirán de soporte para la pasarela, además de las actividades necesarias para completar el montaje de la estructura.
Una vez habilitada, la infraestructura permitirá a los ciudadanos desplazarse entre el bulevar Suyapa, el bulevar Centroamérica y el Centro Cívico Gubernamental mediante una conexión elevada, sin tener que cruzar directamente por las vías destinadas al tránsito vehicular.
El proyecto busca facilitar el paso de las personas que circulan diariamente por este sector, donde se encuentran instituciones públicas y privadas.
Según las proyecciones del proyecto, alrededor de 421,961 personas se beneficiarán con la construcción, al contar con una alternativa para cruzar de manera más segura por este sector de la capital.
Actualmente, quienes se movilizan por la zona transitan por las vías poniendo en riesgo sus vidas debido a la carga vehicular, especialmente durante las horas de mayor circulación.