Puente peatonal entre el bulevar Suyapa y Centro Cívico Gubernamental avanza un 67.83%

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del puente peatonal que conectará el bulevar Suyapa con el bulevar Centroamérica y el Centro Cívico Gubernamental (CCG) registra un avance del 67.83%.

Actualmente, los trabajos se concentran en la preparación de los componentes metálicos que conformarán la estructura elevada, siendo el segmento A de la pasarela metálica, una de las piezas más avanzadas y que permitirá completar la estructura del paso peatonal en este concurrido sector de la capital.

De acuerdo con las proyecciones de la obra, la instalación de ese tramo podría realizarse durante esta semana, posiblemente mañana miércoles, siempre que las condiciones climáticas permitan ejecutar las maniobras de montaje.

Sin embargo, la fecha aún está pendiente de confirmación, debido a que la movilización y colocación de los componentes metálicos requieren condiciones adecuadas.

La instalación del segmento permitirá avanzar en la construcción de una conexión destinada a facilitar el desplazamiento seguro de los peatones entre el CCG y el bulevar Suyapa.