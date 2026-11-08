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Últimas horas para inscribirse en la XV Vuelta Ciclística El Heraldo 2026

Este lunes 9 de noviembre finaliza el registro digital para la decimoquinta edición del evento, que este año apoya la causa social de la Fundación Anawin.

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 15:08
Últimas horas para inscribirse en la XV Vuelta Ciclística El Heraldo 2026

Los ciclistas de Honduras, Centroamérica y el resto del mundo tienen hasta la medianoche de este lunes 9 de noviembre para inscribirse en la competencia pedalística más importante del país.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa.- La decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística El Heraldo 2026 entra en su fase definitiva, con el anuncio de que este lunes 9 de noviembre se cerrará de forma total y sin excepciones el proceso de inscripción a través de la plataforma en línea www.vueltaelheraldo.hn.

Tras finalizar la etapa de registro presencial en las oficinas de Banco del País el pasado viernes, el Comité Organizador reiteró que la medianoche de este lunes representa la última oportunidad para que los amantes de las dos ruedas se unan al evento ciclístico más esperado del país, asegurando así un espacio en la línea de partida.

Para formar parte de esta emblemática fiesta deportiva, los ciclistas interesados deben completar de inmediato su registro digital y el valor de la inscripción para esta etapa final es de 500 lempiras.

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Como ha sido tradición a lo largo de su historia, una parte sustancial de los fondos recaudados en las inscripciones será destinada a la tesorería de la Fundación Anawin de Tegucigalpa, orientada a apoyar a niños y niñas escolares en condiciones de extrema vulnerabilidad en comunidades del sur de Francisco Morazán.

La decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre: el circuito de 45 kilómetros partirá desde el redondel del Campo de Parada Marte, avanzando por el Anillo Periférico con puntos de retorno estratégicos ubicados en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y, de forma novedosa para este año, extendiéndose hasta el sector de Los Laureles, a la altura de la empresa Transportes BAEM.

La sociedad ciclista de la región espera el 15 de noviembre para que dé inicio la Vuelta El Heraldo 2026, la decimoquinta edición de la competencia.

La sociedad ciclista de la región espera el 15 de noviembre para que dé inicio la Vuelta El Heraldo 2026, la decimoquinta edición de la competencia.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

La organización habilitó un total de 30 categorías competitivas, distribuidas equitativamente con 15 para bicicletas de ruta y 15 para bicicletas de montaña; el abanico de participación abarca desde divisiones de alto rendimiento como Élite, Sub 23 y Juvenil, hasta categorías Máster, Cadetes y Novatos, tanto en la rama masculina como en la femenina.

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De esta manera, el asfalto de la capital presenciará desde intensos duelos entre ciclistas internacionales de primer nivel hasta el entusiasmo de aficionados que buscan superar sus marcas personales.

Todos los ciclistas debidamente registrados deberán acudir el sábado 14 de noviembre, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, a la Plaza Sol de Mall Multiplaza en Tegucigalpa para retirar su kit de competencia, el cual incluye la camiseta conmemorativa, promocionales y el chip electrónico de cronometraje.

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Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

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