Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en ‘Transformers’

Los Ángeles, Estados Unidos. El actor de doblaje canadiense Peter Cullen, conocido por dar vida con su voz al heroico Optimus Prime en películas, series y videojuegos de la franquicia ‘Transformers’, falleció a los 85 años. Cullen murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según confirmó este jueves su agente, Kevin Motley, a la revista The Hollywood Reporter. El intérprete estuvo rodeado de su familia, indicó esta en un comunicado en el que evitó revelar las causas de su fallecimiento.

Nacido en Montreal, Canadá, uno de los papeles más distintivos de Cullen fue el de Optimus Prime en varias series, películas y videojuegos de ‘Transformers’. Cullen fue el primero en prestar su voz en inglés al líder de los Autobots en la serie de animación que se desarrolló entre 1984 y 1987. La muerte de Optimus Prime tras un duelo con el titánico Megatron en la película de 1986 provocó tal revuelo entre los seguidores de la franquicia que llevó a los productores a recuperar al personaje y a Cullen para la cinta de 1987 Transformers: The Return of Optimus Prime (Transformers: El regreso de Optimus Prime).

