Glee regresa: El creador confirma un reboot en Disney+ 11 años después de su final

Los Ángeles, Estados Unidos.- Glee tendrá una segunda vida en el streaming. Disney+ y Hulu ordenaron este miércoles un reboot de la comedia musical creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, según informó Variety. La compañía no divulgó más información. No anunció elenco, no detalló la trama y tampoco dio una fecha de estreno. Por eso se desconoce si la nueva entrega seguirá a otro grupo de estudiantes, rescatará a los personajes de siempre o combinará ambas cosas. Lo que sí existe es un guion. El miércoles 23 de septiembre, en una entrevista con Entertainment Tonight, Murphy contó que acababa de terminarlo junto con Falchuk y Brennan, los tres autores de las dos primeras temporadas. “Qué curioso que lo preguntes, porque terminé el guion hace una hora”, dijo el productor. Murphy añadió que ha estado en contacto con alrededor de 10 integrantes del elenco original, cuyos nombres no reveló. “Es muy dulce, ya sabes, y todos tenían muchas preguntas, pero todos se mostraron muy entusiasmados con la idea”, afirmó. Ese mismo día, en un evento de FX en Nueva York, Murphy habló con Good Morning America. “Sí, hoy terminamos de escribir el reboot de Glee”, declaró. Explicó que había conversado “en silencio” con gente de la serie para saber qué opinaba. “Quizás no debería, no sé. Es divertido simplemente intentarlo”, agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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El creador precisó que nadie había leído el texto. Dijo que se propuso escribir un par de propuestas para medir la reacción de la gente, sobre todo la de los actores, porque “estábamos muy unidos cuando la hacíamos”.

Un proyecto que se fue armando desde el verano

La idea ya había asomado en julio. En el estreno de The Shards en Nueva York, el 27 de ese mes, Murphy le dijo a People que Glee había encontrado público entre los más jóvenes gracias al streaming. “Esa serie es interesante porque ha vuelto”, comentó. “Mucha gente joven la ve ahora.” Dijo que se planteó revisitarla y que su cariño por ella lo llevaba a pensar que el público quizá quisiera ver una nueva encarnación. “Amo esa serie, y amé en lo que se convirtió y lo que significó para tanta gente”, sostuvo. Otro impulso llegó desde su otra franquicia. Según The Hollywood Reporter, Murphy atribuyó parte del entusiasmo a la temporada 13 de American Horror Story, que reunió a numerosos actores de entregas previas. “Ahora soy más viejo y esto me entusiasmó para hacer algo de Glee, porque fue como reunir a la banda de nuevo”, dijo a Entertainment Tonight. Entre los intérpretes, Lea Michele, que dio vida a Rachel Berry durante las seis temporadas, había manifestado a E! News su disposición a volver. “Amo Glee. Siempre voy a amar Glee. Amo a Ryan Murphy”, expresó. Chris Colfer, el Kurt Hummel de la serie, dijo recientemente que no sabe nada del proyecto, según Backstage.

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