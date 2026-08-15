¿Por qué Miguel ya no será un niño en la nueva secuela de "Coco"?

"Para algunos, Miguel es un pequeño alborotador que arruinó una carrera y destruyó un legado", señaló el actor. "Ernesto de la Cruz regresa en busca de venganza y envía a Miguel de vuelta a la Tierra de los Muertos. Demostrando que el destino tiene sentido del humor, Miguel deberá unir fuerzas con una gran estrella, yo mismo".