¿Por qué Miguel ya no será un niño en la nueva secuela de "Coco"?

Durante la convención D23, celebrada en Anaheim, California, Disney y Pixar presentaron el primer arte conceptual de "Coco 2" y confirmaron que el protagonista de la historia aparecerá como adolescente, varios años después de los sucesos narrados en la cinta original. A continuación, los detalles que se conocen.
El actor Benjamin Bratt, quien vuelve a prestar su voz en inglés al cantante Ernesto de la Cruz, fue el encargado de revelar el nuevo diseño del personaje ante el público del evento.
"Lo veremos más mayor, en edad adolescente, pero aún con la guitarra sujeta a la espalda", explicó el intérprete sobre la transformación de Miguel, quien conserva también a su fiel compañero, el perro xoloitzcuintle Dante, y luce un corte de cabello renovado.
La trama retomará la historia varios años después de la aventura que llevó a Miguel al mundo de los muertos por primera vez.
Según adelantó Bratt, Ernesto de la Cruz regresa con intenciones de venganza tras los hechos de la película original.
"Para algunos, Miguel es un pequeño alborotador que arruinó una carrera y destruyó un legado", señaló el actor. "Ernesto de la Cruz regresa en busca de venganza y envía a Miguel de vuelta a la Tierra de los Muertos. Demostrando que el destino tiene sentido del humor, Miguel deberá unir fuerzas con una gran estrella, yo mismo".
Al frente de la dirección estará nuevamente Lee Unkrich, responsable de la cinta original y ganador del Oscar por Toy Story 3, quien retorna al estudio tras su retiro anunciado en 2019. Lo acompañará como codirector Adrian Molina, quien tuvo el mismo cargo en la primera entrega, mientras que la producción recaerá en Mark Nielsen.
Por el momento no se ha confirmado si el actor Anthony González, voz original de Miguel, repetirá el papel en esta nueva etapa del personaje.
Tampoco se han revelado mayores detalles sobre el resto del elenco ni sobre los pormenores completos de la trama, aunque el estudio adelantó que la aventura volverá a transcurrir durante la celebración del Día de Muertos. El estreno en salas de cine está programado para noviembre de 2029.
La primera "Coco" se estrenó el 22 de noviembre de 2017 y se convirtió en un fenómeno global.
La cinta recaudó más de 800 millones de dólares en taquilla mundial y obtuvo dos premios Oscar, entre ellos el de Mejor película animada y el de Mejor canción original por Remember Me.
Ambientada en el marco del Día de Muertos, la historia sigue a un niño de 12 años que sueña con convertirse en músico pese a la prohibición impuesta por su familia, y que termina viajando accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde descubre secretos guardados por generaciones.