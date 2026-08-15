Zootopia 3 ya es oficial: Disney confirma el regreso de Judy y Nick

Disney Animation confirmó ayer que el universo de Zootopia tendrá una tercera entrega en la gran pantalla, un anuncio que llegó durante la Muestra de Entretenimiento del D23, el evento bienal que la compañía celebra en el Honda Center de Anaheim, California.
El responsable creativo de Walt Disney Animation Studios, Jared Bush, subió al escenario acompañado de dos de las voces protagonistas de la franquicia, Ginnifer Goodwin y Ke Huy Quan, para dar el anuncio ante el público asistente.
Bush aseguró que la historia todavía tiene mucho terreno por recorrer, al señalar que "hemos visto apenas una ciudad en un continente, en un planeta. Hay bastantes historias más por contar".
Goodwin, quien presta su voz a la oficial Judy Hopps desde la primera película de 2016, adelantó parte del tono de la nueva aventura. "¡La coneja y la serpiente estarán de vuelta!", declaró la actriz sobre el escenario, en referencia a su personaje y al de Quan, la víbora Gary De'Snake, quien se sumó al reparto en la segunda película.
La confirmación llega apenas nueve meses después del estreno de Zootopia 2, cinta que se convirtió en el mayor éxito de taquilla en la historia de Walt Disney Animation Studios.
La secuela, estrenada en noviembre de 2025, recaudó 1,870 millones de dólares en todo el mundo, superando así el registro que hasta entonces ostentaba "Intensamente 2", de Pixar. Ese resultado permitió a la producción rebasar también a Avengers: Endgame como la película de estudio hollywoodense más taquillera en el mercado chino, con 651 millones de dólares recaudados únicamente en ese país.
El elemento central que Disney adelantó sobre la tercera entrega tiene plumas. Durante la presentación, la cuenta oficial de Disney Animation compartió en redes sociales que "el mundo de Zootopia está a punto de irse a los pájaros", confirmando así que Zootopia 3 se encuentra oficialmente en desarrollo.
El guiño no resultó del todo sorpresivo para los seguidores más atentos de la saga, ya que en la escena posterior a los créditos de Zootopia 2 una pluma caía suavemente sobre el borde de la ventana de Judy Hopps, un detalle que muchos interpretaron entonces como el anticipo de una futura historia protagonizada por aves.
Por ahora, el estudio no ha revelado fecha de estreno, reparto completo ni detalles adicionales de la trama. Sin embargo, el ritmo con el que se está desarrollando el proyecto sugiere que la espera será considerablemente más corta que la que separó a la película original de su primera secuela, un intervalo de nueve años y medio.
La saga arrancó en 2016 con la historia de una joven coneja decidida a convertirse en la primera oficial de policía de talla pequeña en la fuerza de Zootopia, quien debía aliarse con un zorro estafador para resolver un misterio que ponía en riesgo la convivencia entre especies. Aquella primera película superó los mil millones de dólares en taquilla mundial y dio origen a Zootopia+, una serie derivada disponible en Disney+.