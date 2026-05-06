The Bear estrena episodio sorpresa que adelanta su despedida

Los Ángeles, Estados Unidos.- La serie de The Bear ("El oso") ha lanzado por sorpresa un capítulo que es una precuela situada antes de la primera temporada y que a la vez funciona como un avance de la que será la quinta y última entrega de esta ficción, que se estrenará a finales de año.

Un episodio que sigue a Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Mikey (Jon Bernthal) mientras se embarcan en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary (Indiana), para entregar un paquete.

"Estamos muy emocionados de finalmente compartir esta pequeña aventura con Richie y Mikey", han señalado los dos actores en sus cuentas de la red social Instagram.

Un capítulo cuyo guión han escrito los dos intérpretes, que dan vida al primo y hermano, respectivamente, del protagonista de la serie, Carmine (Jeremy Allen White).