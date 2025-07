Harrison Ford logra su primera nominación a los Emmy a los 83 años

La lista de candidatos a este premio la completan Ike Barinholtz (The Studio), Colman Domingo (The Four Seasons), Jeff Hiller (Somebody Somewhere) y Bowen Yang (Saturday Night Live).

En la carrera de estos premios, cuyos ganadores se desvelarán el próximo 14 de septiembre en una gala celebrada en Los Ángeles, Ford ha sido reconocido por su papel como el terapeuta Dr. Paul Rhoades en la segunda temporada de Shrinking.

Por esta interpretación, el actor ya fue nominado al Globo de Oro, a los galardones del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) y al premio de la Crítica por la primera temporada de la serie.