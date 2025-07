Emmy 2025: Severance lidera con 27 nominaciones como Mejor serie de drama

'Severance', que narra la historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales, competirá como mejor serie de drama con 'Andor' (Disney+, con 14 nominaciones en total); 'The White Lotus' (HBO Max, con 23); 'The Last of Us' (HBO Max, 16); 'The Diplomat' (Netflix, 2); 'The Pitt' (HBO Max, 13); 'Paradise' (Hulu, 4) y 'Slow Horses' (Apple TV+, 5).

Lower comparte terna con Bella Ramsey ('The Last of Us'), Keri Russell ('The Diplomat'), Kathy Bates ('Matlock') y Sharon Horgan ('Bad Sisters').

Mientras que Scott luchará por el Emmy con Pedro Pascal ('The Last of Us'), Sterlin K, Brown ('Paradise'), Noah Wyle ('The Pitt') y el legendario Gary Oldman ('Slow Horses').

Apple TV+ también lidera los premios en el apartado de comedia con 'The Studio', que alcanzó 23 nominaciones superando a las galardonadas 'The Bear', de FX, que logró 13 nominaciones, y 'Hacks', de Paramount +, con 14.

Gracias a 'The Studio', el comediante Seth Rogen obtuvo su primera nominación a estos premios, y ahora se enfrentará a favoritos recurrentes en temporadas pasadas como Jeremy Allen White ('The Bear') o Martin Short ('Only Murders in the Building'), además de Jason Segel ('Shrinking') o Adam Brody ('Nobody Wants This').