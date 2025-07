Pedro Pascal, Javier Bardem y "Adolescencia", ¿nominados a los Emmy?

La serie de Apple TV+ sobre un equipo de oficinistas cuyos recuerdos se han dividido quirúrgicamente entre su vida laboral y personal encabeza la clasificación en el apartado de drama con al menos 19 nominaciones, las mismas que espera 'The Studio' en el apartado de comedia.

La historia de Dan Erickson podría versar las caras con otros títulos que han sonado fuerte a lo largo de la temporada, como la serie de emergencias 'The Pitt'; la tercera temporada de 'El loto blanco'; la segunda de 'The Last of Us'; 'The Diplomat', 'Squid Game' ('El juego del calamar') o 'Andor', la serie de la legendaria franquicia Star Wars.

En la terna a Mejor actor masculino podría darse cuenta del caso de que por primera vez en la historia de estos premios dos actores latinoamericanos compitan por el mismo galardón, con Diego Luna, por 'Andor'; y Pedro Pascal, por 'The Last of Us'; a la carrera junto a 'Noah Wyle' ('The Pitt'), quien suena como favorito en las apuestas; o Adam Scott, por su papel en 'Severance'.

Su compañera de reparto, Britt Lower, también se cuela por primera vez en la lista a Mejor actriz, con rivales como Keri Russel ('The Diplomat') o Elisabeth Moss, quien podría ganar su segundo Emmy por su interpretación de Peggy Olson en la revolucionaria 'The Handmaid's Tale' ('El cuento de la criada').