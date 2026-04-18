Dos soldados estadounidenses resultan heridos por el ataque de un oso en Alaska

Miami, Estados Unidos.-Dos soldados del Ejército estadounidense resultaron heridos por el ataque de un oso pardo durante una serie de ejercicios de entrenamiento en Alaska (EE.UU.), informaron las autoridades militares.

"El incidente está siendo investigado y estamos colaborando estrechamente con las autoridades de la base y los funcionarios locales de protección de la fauna silvestre para recopilar toda la información pertinente y garantizar la seguridad de todo el personal en la zona", informó la 11.ª División Aerotransportada en un comunicado.

Los soldados fueron atacados durante "un ejercicio de entrenamiento de navegación terrestre" en los alrededores de la base militar Elmendorf-Richardson y posteriormente trasladados a un hospital, según explicó el teniente coronel Jo Nederhoed al medio local Anchorage Daily News.