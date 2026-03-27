¿Qué es lo que se sabe del reboot de "Los expedientes secretos X"?

Pero lejos de apostar por la nostalgia de Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully ( Gillian Anderson ), la producción sería un reboot con nuevos personajes y una dirección renovada.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El universo de lo paranormal podría tener un nuevo capítulo de la mano de "Los expedientes secretos X" .

Al menos eso es lo que busca Hulo (Disney+), con el piloto que lleva por nombre "Expediente X", y que apela a la fórmula de la serie de 11 temporadas que se transmitió ininterrumpidamente entre 1993 y 2002, para luego ser retomada en las últimas temporadas entre 2016 y 2018, buscando reconquistar el éxito de la que es considerada una serie de culto.

El proyecto estará liderado por el ganador del Oscar, Ryan Coogler ("Pantera negra", Sinners), reconocido por su capacidad para reinterpretar franquicias sin perder su esencia. En esta ocasión, su misión es escribir, dirigir y producir el episodio piloto, con el objetivo de construir una historia desde cero que dialogue con el presente.

La nueva versión, que ya cuenta con luz verde para desarrollar su episodio piloto, seguirá a una dupla de agentes del FBI asignados a una división olvidada dedicada a investigar fenómenos paranormales. Aunque la premisa recuerda al formato clásico, la serie busca distanciarse de los personajes originales y explorar dinámicas contemporáneas.

Uno de los cambios más significativos es la ausencia —al menos confirmada por ahora— de figuras icónicas como Fox Mulder y Dana Scully. En su lugar, el reboot apostará por un elenco renovado y más diverso, una decisión que apunta a ampliar el alcance del relato sin depender exclusivamente del legado noventero.

Es así que los nuevos protagonistas Himesh Patel y Danielle Deadwyler, serán los agentes que le harán frente a lo inexplicable.

Pero aunque esta nueva apuesta busca renovarse, no rompe del todo con la continuidad creativa, puesto que Chris Carter, responsable de la serie original, se integra como productor ejecutivo del proyecto, que aún no pasa la fase de aprobación.