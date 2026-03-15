  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Listado completo: ¿Quiénes son los ganadores de los Premios Oscar 2026?

La gran noche de premiación de los Oscar 2026 ya tiene a los primeros galardonados en cada categoría. Conozca el listado de quiénes son los ganadores

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 17:45
Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Ángeles vive esta noche uno de los eventos cinematográficos más esperados de cada año: los Premios Oscar, donde la industria rinde homenaje a lo mejor del cine mundial.

La 98.ª edición de los Premios Oscar reunió a las grandes figuras de la industria cinematográfica para celebrar lo mejor del último año en el cine en el Dolby Theatre.

Desde primeras horas de la tarde, las estrellas comenzaron a llegar a la alfombra roja, mostrando deslumbrantes atuendos de diseñadores de renombre como Dior, Prada y Louis Vuitton, mientras los fotógrafos captaban cada detalle.

La ceremonia, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, entrega las estatuillas más prestigiosas del séptimo arte, reconociendo el trabajo de intérpretes, directores, técnicos y creadores de todo el mundo.

Dos películas se perfilan como las grandes protagonistas de la noche: Sinners, de Ryan Coogler, que lidera la historia de nominaciones con 16 menciones, y Una batalla tras otra (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, con 13 postulaciones.

Ambas cintas han destacado en la temporada de premios previa, generando altas expectativas entre la crítica y los aficionados al cine. Pero, ¿quiénes se llevaron los premios esta noche?

Listado de los ganadores

MEJOR PELÍCULA

Una batalla tras otra

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

F1: La película

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Ryan Coogler (Los pecadores)

Joachim Trier (Valor sentimental)

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley (Hamnet)

Emma Stone (Bugonia)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

MEJOR ACTOR

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Michael B. Jordan (Los pecadores)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Wagner Moura (El agente secreto)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Amy Madigan (Weapons) GANADORA

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)

Wunmi Mosaku (Los pecadores)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Delroy Lindo (Los pecadores)

MEJOR CASTING

Una batalla tras otra

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

El agente secreto

MEJOR GUION ORIGINAL

Los pecadores

Marty Supreme

Valor sentimental

Un simple accidente

Blue Moon

MEJOR GUION ADAPTADO

Una batalla tras otra

Hamnet

Frankenstein

Bugonia

Sueños de trenes

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Valor sentimental (Noruega)

Agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia)

Sirāt (España)

La voz de Hind (Túnez)

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Mr. Nobody contra Putin

Cutting Through Rocks

La vecina perfecta

The Alabama solution

Come See Me In The Good Light

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Arco

Las guerreras k-pop GANADOR

Zootrópolis 2

Little Amélie

Elio

MEJOR MONTAJE

F1: La película

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Los pecadores

Valor sentimental

MEJOR FOTOGRAFÍA

Los pecadores

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Frankenstein

Sueños de trenes

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankenstein

Los pecadores

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

MEJOR VESTUARIO

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein- GANADOR

Los pecadores

Hamnet

Marty Supreme

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Frankenstein- GANADOR

Los pecadores

The Smashing Machine

Kokuho

La hermanastra fea

MEJOR MÚSICA

Bugonia

Los pecadores

Una batalla tras otra

Frankenstein

Hamnet

MEJOR SONIDO

F1: La película

Los pecadores

Una batalla tras otra

Frankenstein

Sirāt

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Golden" (Las guerreras k-pop)

"I lied to you" (Los pecadores)

"Train Dreams” (Sueños de trenes)

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

"Sweet dreams of Joy" (Viva Verdi)

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avatar: Fuego y ceniza

Los pecadores

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls- GANADOR

Retirement Plan

The Three Sisters

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Todas las habitaciones vacías

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias