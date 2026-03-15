Listado completo: ¿Quiénes son los ganadores de los Premios Oscar 2026?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Ángeles vive esta noche uno de los eventos cinematográficos más esperados de cada año: los Premios Oscar, donde la industria rinde homenaje a lo mejor del cine mundial.
La 98.ª edición de los Premios Oscar reunió a las grandes figuras de la industria cinematográfica para celebrar lo mejor del último año en el cine en el Dolby Theatre.
Desde primeras horas de la tarde, las estrellas comenzaron a llegar a la alfombra roja, mostrando deslumbrantes atuendos de diseñadores de renombre como Dior, Prada y Louis Vuitton, mientras los fotógrafos captaban cada detalle.
La ceremonia, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, entrega las estatuillas más prestigiosas del séptimo arte, reconociendo el trabajo de intérpretes, directores, técnicos y creadores de todo el mundo.
Dos películas se perfilan como las grandes protagonistas de la noche: Sinners, de Ryan Coogler, que lidera la historia de nominaciones con 16 menciones, y Una batalla tras otra (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, con 13 postulaciones.
Ambas cintas han destacado en la temporada de premios previa, generando altas expectativas entre la crítica y los aficionados al cine. Pero, ¿quiénes se llevaron los premios esta noche?
Listado de los ganadores
MEJOR PELÍCULA
Una batalla tras otra
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
F1: La película
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Chloé Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Ryan Coogler (Los pecadores)
Joachim Trier (Valor sentimental)
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley (Hamnet)
Emma Stone (Bugonia)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renate Reinsve (Valor sentimental)
Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
MEJOR ACTOR
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Michael B. Jordan (Los pecadores)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Wagner Moura (El agente secreto)
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Amy Madigan (Weapons) GANADORA
Elle Fanning (Valor sentimental)
Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)
Wunmi Mosaku (Los pecadores)
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn (Una batalla tras otra)
Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
Delroy Lindo (Los pecadores)
MEJOR CASTING
Una batalla tras otra
Hamnet
Marty Supreme
Los pecadores
El agente secreto
MEJOR GUION ORIGINAL
Los pecadores
Marty Supreme
Valor sentimental
Un simple accidente
Blue Moon
MEJOR GUION ADAPTADO
Una batalla tras otra
Hamnet
Frankenstein
Bugonia
Sueños de trenes
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Valor sentimental (Noruega)
Agente secreto (Brasil)
Un simple accidente (Francia)
Sirāt (España)
La voz de Hind (Túnez)
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
Mr. Nobody contra Putin
Cutting Through Rocks
La vecina perfecta
The Alabama solution
Come See Me In The Good Light
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Arco
Las guerreras k-pop GANADOR
Zootrópolis 2
Little Amélie
Elio
MEJOR MONTAJE
F1: La película
Una batalla tras otra
Marty Supreme
Los pecadores
Valor sentimental
MEJOR FOTOGRAFÍA
Los pecadores
Una batalla tras otra
Marty Supreme
Frankenstein
Sueños de trenes
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankenstein
Los pecadores
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
MEJOR VESTUARIO
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein- GANADOR
Los pecadores
Hamnet
Marty Supreme
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Frankenstein- GANADOR
Los pecadores
The Smashing Machine
Kokuho
La hermanastra fea
MEJOR MÚSICA
Bugonia
Los pecadores
Una batalla tras otra
Frankenstein
Hamnet
MEJOR SONIDO
F1: La película
Los pecadores
Una batalla tras otra
Frankenstein
Sirāt
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
"Golden" (Las guerreras k-pop)
"I lied to you" (Los pecadores)
"Train Dreams” (Sueños de trenes)
“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
"Sweet dreams of Joy" (Viva Verdi)
MEJORES EFECTOS VISUALES
Avatar: Fuego y ceniza
Los pecadores
F1: La película
Jurassic World: El renacer
Laberinto en llamas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Dos personas intercambiando saliva
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls- GANADOR
Retirement Plan
The Three Sisters
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Todas las habitaciones vacías
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness