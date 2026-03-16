Michael B. Jordan: las 10 mejores películas del ganador del Oscar 2026

Su triunfo por la aclamada Sinners ha llevado a muchos espectadores a preguntarse qué otras actuaciones memorables ha tenido el actor estadounidense. Aquí una curada recopilación.
Fruitvale Station (2013). Este drama basado en hechos reales fue el gran punto de inflexión en la carrera de Jordan. Interpreta a Oscar Grant, un joven afroamericano que muere tras un encuentro con la policía en California. Su actuación intensa y humana fue ampliamente elogiada por la crítica y marcó su consolidación como actor dramático.
Fantastic Four (2015). Aunque la película tuvo críticas mixtas, Jordan destacó en su papel como Johnny Storm, también conocido como la Antorcha Humana. Fue una de sus primeras incursiones en el cine de superhéroes.
That Awkward Moment (2014). En esta comedia romántica, Jordan comparte pantalla con Zac Efron y Miles Teller. La película permite ver un lado más ligero y carismático del actor.
Without Remorse (2021). En este thriller de acción inspirado en la obra de Tom Clancy, Jordan interpreta a un soldado de élite que busca justicia tras la muerte de su esposa. Aquí demuestra su capacidad para liderar grandes producciones de acción.
Chronicle (2012). Antes de convertirse en estrella, Jordan participó en esta película de ciencia ficción sobre adolescentes que adquieren superpoderes. Su personaje aporta humanidad a una historia que mezcla drama juvenil y suspenso.
Just Mercy (2019). En este drama judicial basado en hechos reales, Jordan interpreta al abogado Bryan Stevenson, quien lucha por liberar a un hombre condenado injustamente. Comparte pantalla con Jamie Foxx en una historia poderosa sobre justicia y derechos civiles.
Black Panther (2018). Aunque interpreta al villano Erik Killmonger, su actuación se robó gran parte de la película. Killmonger es considerado uno de los antagonistas más complejos y memorables del universo de Marvel Studios.
Creed (2015). Jordan encarna a Adonis Creed, hijo del legendario boxeador Apollo Creed. Bajo la dirección de Ryan Coogler y junto a Sylvester Stallone, revitalizó la saga de Rocky con una interpretación llena de energía y vulnerabilidad.
Creed II (2018). La secuela profundiza en el legado familiar de Adonis, enfrentándolo al hijo de Ivan Drago. Jordan aporta más madurez emocional a su personaje, consolidando una de las sagas deportivas más queridas de la última década.
Creed III (2023). Además de protagonizarla, Jordan debutó como director con esta tercera entrega. Su interpretación de Adonis muestra a un personaje más introspectivo que debe enfrentar viejos fantasmas del pasado.
Sinners (2025). El Oscar obtenido por su trabajo en Sinners confirma lo que muchos críticos ya venían señalando desde hace años: Michael B. Jordan es uno de los intérpretes más versátiles de su generación. Desde dramas intensos hasta superproducciones de acción y comedias románticas, su filmografía ofrece múltiples puertas de entrada para quienes quieran descubrir por qué hoy es una de las figuras más celebradas de Hollywood.