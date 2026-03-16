Michael B. Jordan: las 10 mejores películas del ganador del Oscar 2026

Sinners (2025). El Oscar obtenido por su trabajo en Sinners confirma lo que muchos críticos ya venían señalando desde hace años: Michael B. Jordan es uno de los intérpretes más versátiles de su generación. Desde dramas intensos hasta superproducciones de acción y comedias románticas, su filmografía ofrece múltiples puertas de entrada para quienes quieran descubrir por qué hoy es una de las figuras más celebradas de Hollywood.