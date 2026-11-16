Londres, Inglaterra.- Una de las noticias más esperadas de 2026 en el mundo del cine fue revelada hoy: Robert Pattinson es el nuevo James Bond. La elección del actor para uno de los personajes clásicos del cine ha despertado un sinfín de reacciones, desde quienes consideran que es el adecuado hasta quienes respondieron con un rotundo "no veré esa película".

En ese muro digital donde se alaba y se lapida, se ha dicho de todo, pero lo que es innegable es que Pattinson ha sido, a lo largo de su trayectoria, un intérprete versátil que ahora se alista para cumplir su sueño: cuando apenas era un veinteañero, dijo que quería ser Bond dentro de unos 20 años y que esperaba que, llegado el momento, no quisieran buscar a un protagonista más joven. La decisión de Amazon, que tuvo como directora de casting a Nina Gold, ha generado cierto recelo, puesto que históricamente el intérprete del personaje ha sido un actor no tan conocido. Este fue uno de los lineamientos que durante décadas respetaron los antiguos productores de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que además consideraban que ningún actor debía eclipsar al personaje. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pero Amazon tiene ahora los derechos y el control creativo de la franquicia, y aunque tampoco se trata de cambiar absolutamente todo, sí está mostrando que habrá algunos giros respecto al criterio de los exproductores.

De la bienvenida a la duda