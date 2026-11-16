Londres, Inglaterra.- Una de las noticias más esperadas de 2026 en el mundo del cine fue revelada hoy: Robert Pattinson es el nuevo James Bond.
La elección del actor para uno de los personajes clásicos del cine ha despertado un sinfín de reacciones, desde quienes consideran que es el adecuado hasta quienes respondieron con un rotundo "no veré esa película".
En ese muro digital donde se alaba y se lapida, se ha dicho de todo, pero lo que es innegable es que Pattinson ha sido, a lo largo de su trayectoria, un intérprete versátil que ahora se alista para cumplir su sueño: cuando apenas era un veinteañero, dijo que quería ser Bond dentro de unos 20 años y que esperaba que, llegado el momento, no quisieran buscar a un protagonista más joven.
La decisión de Amazon, que tuvo como directora de casting a Nina Gold, ha generado cierto recelo, puesto que históricamente el intérprete del personaje ha sido un actor no tan conocido.
Este fue uno de los lineamientos que durante décadas respetaron los antiguos productores de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que además consideraban que ningún actor debía eclipsar al personaje.
Pero Amazon tiene ahora los derechos y el control creativo de la franquicia, y aunque tampoco se trata de cambiar absolutamente todo, sí está mostrando que habrá algunos giros respecto al criterio de los exproductores.
De la bienvenida a la duda
Pero más allá de los comentarios en redes sociales, actores y expertos en cine han opinado sobre la decisión de Amazon MGM Studios.
El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, se mostró entusiasmado por tener a Pattinson como el agente 007 y lo describió como "uno de los actores más versátiles de su generación".
Por su parte, la organización Ian Fleming Estate, que posee y administra los derechos de autor del creador de James Bond, Ian Fleming (menos los relacionados con el agente 007), también celebró la elección: "Encantados de dar la bienvenida a Robert Pattinson a la familia de James Bond", publicó.
George Lazenby, exintérprete de James Bond, le dio la bienvenida a su colega al "club más exclusivo del mundo. Te deseo lo mejor, amigo".
No obstante, hubo opiniones contrastantes.
Por ejemplo, el presentador Piers Morgan señaló que elegir a Pattinson "fue un error... Batman no puede ser Bond a la vez. Deberían haber optado por un actor desconocido. Un error garrafal".
Al respecto, el crítico Diego Lerer recordó que Harrison Ford interpretó dos personajes icónicos: Han Solo e Indiana Jones, sin que uno le quitara mérito al otro.
Otro crítico, Will Jordan, considera que este fichaje es "una elección extraña. Predecible y segura en algunos aspectos, pero rara en otros".
Por su parte, Christopher Hogg, profesor de Estudios Cinematográficos de la Universidad de Westminster, considera que esta decisión demuestra "un claro cambio en la estrategia de casting para el icónico personaje".
El actor Ralph Fiennes, aunque reconoce que sigue enamorado del James Bond de Daniel Craig, también considera que Pattinson "es un gran actor" y está seguro de que será genial.
En consonancia con Fiennes, David Morrissey, actor de The Walking Dead, aseguró que Pattinson será "un Bond brillante".
Shawn Ryan, creador de The Night Agent y The Shield, es claro en su criterio: "El mejor actor nunca es una mala elección".
Las dudas sobre Robert Pattinson como James Bond son válidas, pero no concluyentes. Hasta que el actor no aparezca en pantalla y muestre su versión del agente 007, cualquier opinión estará basada en un supuesto o sesgada por las referencias iniciales de su carrera.
Finalmente, como dice el editor y escritor Robert Daniels, habrá que esperar a ver a Pattinson en pantalla como Bond para saber si funciona en el papel.