Robert Pattinson cumple 40 años: de vampiro adolescente a Batman y más de su evolución

Antes de convertirse en un fenómeno mundial, Robert Pattinson daba sus primeros pasos en la actuación con pequeños papeles y una imagen muy distinta a la que proyecta hoy.
Su aparición en Harry Potter and the Goblet of Fire como Cedric Diggory le dio una primera gran exposición internacional y lo puso en la mira de Hollywood.
El estreno de Twilight cambió su vida para siempre: Pattinson pasó de actor emergente a fenómeno juvenil global en cuestión de meses.
Durante los años de Twilight, el actor enfrentó una fama abrumadora que lo convirtió en uno de los rostros más perseguidos por la prensa y los fanáticos.
Aunque millones lo identificaban únicamente como Edward Cullen, Pattinson comenzó a expresar su deseo de explorar personajes más complejos y alejados del cine adolescente.
Tras el final de la saga Twilight, el actor sorprendió al alejarse de las grandes franquicias para apostar por películas independientes y directores de autor.
Con proyectos más arriesgados y personajes oscuros, Robert Pattinson empezó a construir una nueva reputación dentro de la industria cinematográfica.
Su trabajo en Good Time fue considerado un punto de inflexión en su carrera y ayudó a cambiar la percepción de la crítica sobre su talento.
La vida amorosa de Pattinson también estuvo bajo los reflectores durante años, especialmente por su mediática relación con Kristen Stewart, compañera de reparto en Twilight y una de las parejas más seguidas de la cultura pop de los 2000.
Tras años de romances expuestos públicamente y una intensa atención mediática, el intérprete optó por mantener un perfil mucho más reservado sobre su vida privada. Finalmente, encontró estabilidad junto a Suki Waterhouse, con quien hoy tiene una hija.
En lugar de seguir el camino tradicional de estrella comercial, Pattinson eligió reinventarse a través del cine experimental y psicológico.
Películas como The Lighthouse consolidaron su imagen como un actor versátil dispuesto a asumir retos poco convencionales.
Paralelamente, su estilo también evolucionó: de ídolo juvenil desaliñado a referente de moda y figura habitual en campañas de lujo y alfombras rojas.
Cuando fue anunciado como protagonista de The Batman, muchos dudaron de su elección, pero Pattinson terminó sorprendiendo con una versión más oscura y emocional del superhéroe.
Con el paso de los años, Robert Pattinson dejó atrás la etiqueta de estrella teen para convertirse en uno de los actores más respetados de su generación.
A sus 40 años, atraviesa una de las etapas más sólidas de su carrera, combinando reconocimiento crítico, grandes producciones y una vida personal mucho más reservada.