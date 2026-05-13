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Robert Pattinson cumple 40 años: de vampiro adolescente a Batman y más de su evolución

Durante años fue el vampiro adolescente que conquistó a toda una generación. Con el tiempo, Pattinson logró reinventarse y hoy es uno de los actores más respetados de Hollywood

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 16:35
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Antes de convertirse en un fenómeno mundial, Robert Pattinson daba sus primeros pasos en la actuación con pequeños papeles y una imagen muy distinta a la que proyecta hoy.

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Su aparición en Harry Potter and the Goblet of Fire como Cedric Diggory le dio una primera gran exposición internacional y lo puso en la mira de Hollywood.

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El estreno de Twilight cambió su vida para siempre: Pattinson pasó de actor emergente a fenómeno juvenil global en cuestión de meses.

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Durante los años de Twilight, el actor enfrentó una fama abrumadora que lo convirtió en uno de los rostros más perseguidos por la prensa y los fanáticos.

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Aunque millones lo identificaban únicamente como Edward Cullen, Pattinson comenzó a expresar su deseo de explorar personajes más complejos y alejados del cine adolescente.

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Tras el final de la saga Twilight, el actor sorprendió al alejarse de las grandes franquicias para apostar por películas independientes y directores de autor.

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Con proyectos más arriesgados y personajes oscuros, Robert Pattinson empezó a construir una nueva reputación dentro de la industria cinematográfica.

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Su trabajo en Good Time fue considerado un punto de inflexión en su carrera y ayudó a cambiar la percepción de la crítica sobre su talento.

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La vida amorosa de Pattinson también estuvo bajo los reflectores durante años, especialmente por su mediática relación con Kristen Stewart, compañera de reparto en Twilight y una de las parejas más seguidas de la cultura pop de los 2000.

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Tras años de romances expuestos públicamente y una intensa atención mediática, el intérprete optó por mantener un perfil mucho más reservado sobre su vida privada. Finalmente, encontró estabilidad junto a Suki Waterhouse, con quien hoy tiene una hija.

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En lugar de seguir el camino tradicional de estrella comercial, Pattinson eligió reinventarse a través del cine experimental y psicológico.

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Películas como The Lighthouse consolidaron su imagen como un actor versátil dispuesto a asumir retos poco convencionales.

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Paralelamente, su estilo también evolucionó: de ídolo juvenil desaliñado a referente de moda y figura habitual en campañas de lujo y alfombras rojas.

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Cuando fue anunciado como protagonista de The Batman, muchos dudaron de su elección, pero Pattinson terminó sorprendiendo con una versión más oscura y emocional del superhéroe.

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Con el paso de los años, Robert Pattinson dejó atrás la etiqueta de estrella teen para convertirse en uno de los actores más respetados de su generación.

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A sus 40 años, atraviesa una de las etapas más sólidas de su carrera, combinando reconocimiento crítico, grandes producciones y una vida personal mucho más reservada.

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