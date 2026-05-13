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El hijo de Paulina Rubio y Colate preferiría un internado, según su guardiana legal

La corte familiar de Miami-Dade retomó en mayo el litigio entre Paulina Rubio y su exesposo Colate por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años, con revelaciones que complican la situación de la cantante

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 16:45
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La corte familiar del condado de Miami-Dade celebró entre el 4 y el 7 de mayo de 2026 tres audiencias en las que Paulina Rubio y su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, volvieron a enfrentarse por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años.

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El punto más llamativo de la vista lo aportó Amber Glasper, la guardiana nombrada por la juez para representar los intereses del menor.

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Glasper propuso ante el tribunal que el adolescente ingrese a un internado a partir de noviembre, preferiblemente con programa deportivo de fútbol, y en un lugar ajeno tanto a Florida como a España.

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"Este menor necesita una rutina estable. Está viviendo una montaña rusa emocional. Realmente creo que es la mejor solución", declaró.

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Colate solicitó durante las audiencias ampliar su tiempo de convivencia con el menor y la posibilidad de que este resida en Europa bajo su tutela.

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También reclamó que la cantante asuma el pago de más de 400 mil pesos destinados a colegiaturas, traslados y convivencias durante el proceso judicial.

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La defensa de Paulina Rubio argumentó que cualquier cambio brusco en el régimen de custodia podría afectar la estabilidad emocional del adolescente en una etapa determinante de su desarrollo.

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La cantante emitió un comunicado en el que subrayó su rol como madre sin referirse directamente a las acusaciones vertidas en la sala: "Mi prioridad siempre será el bienestar de mi hijo y su estabilidad emocional por encima de cualquier otra cosa."

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Entre los elementos que trascendieron del expediente figuran señalamientos sobre el entorno familiar de la cantante, incluido el presunto consumo de cannabis, así como declaraciones del propio menor en las que habría descrito su vida con su madre como una situación estresante.

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La juez Marlene Fernández solicitó información adicional antes de emitir resolución, entre ella nuevos reportes psicológicos y evaluaciones escolares de ambos entornos.

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El caso permanece abierto y podría extenderse durante semanas.

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