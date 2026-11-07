Robert Pattinson y Nicholas Hoult se suman a la carrera por ser James Bond

Tras una semana en la que el nombre de Callum Turner casi sonaba a oficial respecto al futuro del Agente 007, la semana cierra con dos nuevos nombres que cambian el panorama: Robert Pattinson y Nicholas Hoult .

Londres, Reino Unido.- Las noticias y especulaciones sobre quién podría ser el nuevo James Bond se están convirtiendo en un laberinto.

Lo que sí parece definitivo, es que el grupo de aspirantes no supera a estos cincos nombres.

Deadline había informado que Jack Lowden, Josh O’Connor y Callum Turner estaban haciendo pruebas de cámara, y que había un cuarto actor del que no se sabía el nombre, ahora resulta que no era solo uno, sino dos los actores sorpresas, aunque se desconoce quién habría sido el último en incorporarse a esta selección, y Amazon MGM Studios no suelta información que encamine los rumores a un asunto más concluyente.

La posible incorporación de Pattinson representa uno de los giros más interesantes en este proceso.

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Desde su salto a la fama mundial con la saga "Crepúsculo" cuando apenas era un veinteañero, ha ido consolidando una trayectoria en el cine con papeles mucho más serios y relevantes.

"Recuérdame", "Agua para elefantes", "El faro", Tenet, "El niño y la garza", Mickey 17, Marty Supreme, "El drama", "La odisea", entre muchos otros que en total suman casi cuarenta producciones desde su debut en el cine en 2004.

Otro punto curioso en esto es que el actor, cuando daba sus pasos en la saga "Crepúsculo", dijo que dentro de unos 20 años le gustaría ser James Bond, o sea, cuando estuviera en sus 40. Ahora tiene 40, y el sueño se acerca a la realidad.

"Sí, definitivamente me gustaría intentar ir por Bond, pero dentro de unos 20 años", dijo en ese momento el actor, y a la vez bromeó con la idea de que cuando llegara el momento lo peor sería que dijeran que quieren un actor más joven.

Actualmente, Pattinson trabaja en la segunda entrega de la película dirigida por Steven Soderbergh: The Batman 2.

Y en diciembre estrena Dune: Part Three, dirigido por Denis Villeneuve, quien estará al frente de la próxima cinta de James Bond.

Por otra parte, Nicholas Hoult, de 36 años (la misma edad de Lowden, O’Connor y Turner), también cuenta con experiencia en producciones de gran presupuesto.

Interpretó a Bestia en la franquicia X-Men y recientemente dio vida a Lex Luthor en "Superman", además de participar en Nosferatu, de Robert Eggers.

Curiosamente, Hoult fue uno de los finalistas para interpretar a Batman en la película de 2022, papel que finalmente consiguió Pattinson.

Según publica el citado medio, la noticia del actor que se queda con uno de los papeles más codiciados del cine, llegaría a finales de noviembre.

Falta ver si es cierto, el proceso para encontrarlo inició a mediados de año, y Amazon MGM Studios ha sabido guardar su mejor secreto hasta ahora.