Revelan detalles sobre la búsqueda del próximo James Bond

Tras la adquisición por parte de Amazon MGM Studios de la franquicia el Agente 007, solo se había sabido que el canadiense Denis Villeneuve sería el director, y que Steven Knight se encargaría del guion, pero del actor se había sabido poco o nada.

Inglaterra, Reino Unido.- Son pocos los detalles que se han revelado sobre la nueva fase de James Bond .

No obstante, el medio Deadline ha revelado algunos detalles que arrojan luz y descartan todas las probabilidades que se habían manejado hasta ahora.

Según la publicación, Villeneuve y Amazon MGM Studios ya tienen un perfil claro para el próximo James Bond: será un actor británico, de entre 20 y 30 años, y sin un nombre consolidado en la industria.

Esto descarta a varios de los favoritos que sonaban en las quinielas, desde estadounidenses como Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler y Jacob Elordi, hasta intérpretes veteranos como Tom Hardy (47), Idris Elba (53) o Henry Cavill (42).

La intención es continuar la tradición de convertir a un rostro nuevo en estrella, tal como ocurrió con Pierce Brosnan y Daniel Craig.

El guionista Steven Knight, conocido por crear personajes de carácter fuerte y combativo, perfila a un Bond que regrese a sus orígenes como comandante de la Marina Real antes de ser reclutado por el MI6.

“Quienquiera que sea, tiene que verse como si pudiera matarte con sus propias manos en un santiamén. Desde el momento en que lo ves, eso tiene que ser evidente”, aseguró una fuente cercana al proyecto citada por Bamigboye.

No obstante, las novedades más concretas deberán esperar.

Villeneuve se encuentra ocupado con la filmación de Dune: Part Three, por lo que el anuncio oficial del nuevo Bond podría tardar.

Mientras tanto, la producción mantiene la expectativa: “Es un nuevo Bond, un nuevo comienzo, un todo nuevo”, adelantó una de las fuentes.

Aún se desconoce si la historia sufrirá algunos cambios notables respecto a las producciones del pasado, aunque Barbara Broccoli y Michael G. Wilson habían dicho que no venderían la franquicia si no se respetaba el ADN de la misma.

Hasta el momento se han producido 25 películas del agente secreto, siendo la primera "Dr. No" en 1962, con Sean Connery, y la última No Time to Die en 2021, con Daniel Craig.

Son seis los actores que han interpretado al personaje, además de Connery y Craig, integran la lista George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan.