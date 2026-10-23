¿El nuevo James Bond está entre Jack Lowden y Callum Turner?

Según publica el medio especializado Variety, las pruebas de cámara para elegir al próximo Agente 007 comenzarán esta semana, mientras las expectativas crecen y los rumores se acentúan.

Londres, Reino Unido.- La noticia sobre quién será el próximo James Bond no pasaría de este año. Mientras tanto, de una lista más o menos nutrida, han quedado resonando dos nombres.

Ante la etapa decisiva que atraviesa la franquicia para conocer a su próximo protagonista, hay dos actores que se han coronado como favoritos en una lista que incluía nombres muy conocidos: Callum Turner y Jack Lowden.

Se ha dicho que los actores estarían realizando pruebas de cámara para interpretar al agente secreto más famoso del cine.

Según fuentes citadas por el medio en mención, las pruebas estarían comenzando hoy, pero Amazon MGM Studios mantiene en total secreto los pasos que ha ido dando respecto al reparto principal, y lo único que se sabe ha sido gracias a rumores o escuetas filtraciones.

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Turner y Lowden han sido mencionados en distintas ocasiones entre los posibles sucesores de Daniel Craig, quien interpretó al agente 007 durante cinco películas, desde “Casino Royale” (2006) hasta “Sin tiempo para morir” (2021).

Turner es conocido por sus actuaciones en “Animales fantásticos” y la serie bélica “Los amos del aire”, estuvo entre los favoritos de los seguidores de la saga a comienzos de este año. El actor británico ha evitado confirmar los rumores sobre su posible incorporación al universo de James Bond.

Lowden, por su parte, ha ganado notoriedad internacional por su papel en la serie de espionaje Slow Horses. La especulación sobre su candidatura aumentó después de que su compañero de reparto Gary Oldman comentara públicamente que el actor figuraba en una lista de posibles candidatos. Posteriormente, Oldman aclaró que sus palabras expresaban apoyo a Lowden y no una confirmación de su elección.

Otros aspirantes que ha sido mencionado con fuerza es Josh O’Connor, conocido por The Crown y Challengers.

En el camino han ido perdiendo fuerza otros nombres, como Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson, Jack O'Connell y Jack Barton, algunos ya descartados.