En agosto inicia la segunda fase del casting para encontrar a James Bond

Londres, Reino Unido.- Hace quince meses, Amazon MGM Studios asumió el control creativo total de la franquicia de James Bond. Desde entonces, las especulaciones sobre quién tomará el relevo de Daniel Craig no han dejado de crecer. James Bond es un personaje profundamente arraigado en la memoria colectiva, por lo que la compañía enfrenta una tarea compleja al tratarse de una de las franquicias cinematográficas más emblemáticas del último siglo.

A lo largo de su historia, el Agente 007 ha sido interpretado por seis actores. Ahora, la producción trabaja en la selección del séptimo. Según publicó el medio estadounidense Deadline, la compañía iniciará en agosto la segunda fase del proceso de selección. La producción, encabezada por el director Denis Villeneuve, ya cuenta con una lista de actores que superaron la primera ronda, y el cineasta se ha puesto en contacto con algunos de ellos. La publicación señala que el abanico de candidatos es amplio e incluye tanto actores reconocidos como nombres menos conocidos. Aunque Deadline no pudo confirmar el número exacto de aspirantes, algunas fuentes hablan de entre seis y siete finalistas, mientras que otra información eleva la cifra hasta una veintena. Desde mediados de 2025, Amy Pascal y David Heyman fueron designados productores de la nueva película, y Nina Gold fue nombrada directora de casting en abril y ha mantenido contacto con los aspirantes durante las últimas semanas. Según diversas informaciones, el nuevo James Bond podría definirse antes de finalizar el año, ya que la producción contempla iniciar el rodaje en 2027. Fuentes cercanas al proyecto aseguran que entre los candidatos figuran tanto actores ampliamente conocidos como intérpretes con menor trayectoria mediática. Harris Dickinson, Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Tom Holland son algunos de los nombres que han sonado como posibles aspirantes al papel.

Criterios de selección

El año pasado trascendió que Amazon MGM Studios definiría primero la dirección creativa de esta nueva etapa de James Bond y la historia con la que arrancará, antes de elegir a su protagonista. Para ello, conformó un equipo de producción y dirección de alto perfil con el objetivo de preservar el prestigio de la saga y su impacto comercial. Steven Knight, creador de Peaky Blinders, es el encargado del guion de esta nueva entrega, que buscará ofrecer un reinicio fresco de la franquicia tras el cierre de la etapa protagonizada por Daniel Craig, sin apartarse de los principios fundamentales que han definido al personaje. Entre los criterios que la franquicia estaría considerando para encontrar al próximo Agente 007 figura la búsqueda de un "rostro nuevo" que pueda permanecer vinculado al personaje durante al menos una década, con el propósito de construir una nueva era cinematográfica. Las informaciones apuntan a que el estudio prefiere a un actor relativamente poco conocido, siguiendo una estrategia similar a la aplicada en las incorporaciones de Sean Connery y Daniel Craig, aunque no se descarta un intérprete con mayor reconocimiento público, siempre que encaje en la visión de largo plazo del proyecto.

Los anteriores James Bond