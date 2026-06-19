Amazon MGM Studios retira de su calendario de estrenos película sobre Sam Altman

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un giro inesperado ha tenido la nueva película del cineasta italiano Luca Guadagnino, que iba a ser distribuida por Amazon MGM Studios, y que ahora ha sido quitada de su calendario de estrenos. "Artificial" está centrada en el cofundador y CEO de OpenAI, Sam Altman, y se encuentra prácticamente terminada. La cinta es protagonizada por Andrew Garfield en el papel de Altman, y ha generado expectación ante el auge de la inteligencia artificial (IA) y las controversias en torno a Altman.

¿Cuál fue la razón?

Según medios estadounidenses, la decisión de Amazon estaría relacionada con la relación que tiene con OpenAI. En febrero Amazon firmó una alianza estratégica con la compañía desarrolladora de (IA), que contempla una inversión de 50 mil millones de dólares por parte de la productora, con el fin de desarrollar tecnologías de IA.

Como la película podría implicar una crítica potencialmente incómoda sobre OpenAI, Amazon MGM Studios ha dado un paso atrás, pese a que la productora conocía de antemano el contenido del guion y las versiones que se desarrollaron del mismo. La historia, escrita por Simon Rich, reconstruye uno de los episodios más turbulentos en la historia reciente de OpenAI: el despido y posterior reinstalación de Sam Altman como director ejecutivo en 2023, un episodio que captó la atención global por la rapidez con la que se resolvió y las tensiones internas en la compañía. Asimismo, las críticas del sector hacia la forma de gestión de Altman. El elenco, encabezado por Garfield en el rol de Altman, se completa con Monica Barbaro, Yura Borisov, Ike Barinholtz y Jason Schwartzman, entre otros nombres destacados. La película también aborda el papel de otras figuras clave del ecosistema tecnológico, incluyendo a Elon Musk, interpretado por Barinholtz.

En busca de una nueva distribuidora