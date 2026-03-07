  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Melania Trump en Amazon Prime: Fecha de estreno y dónde ver el documental en streaming

Tras recaudar 16,4 millones de dólares en cines y convertirse en el estreno documental más exitoso de la década

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 08:23
Melania Trump en Amazon Prime: Fecha de estreno y dónde ver el documental en streaming

La cinta dirigida por Brett Ratner revela la intimidad de Melania Trump durante los días previos a la segunda investidura de Donald Trump.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- El documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que muestra entre bambalinas los días previos a la segunda investidura de su esposo, el presidente estadounidense, Donald Trump, se estrenará el próximo lunes 9 de marzo en la plataforma Amazon Prime, tras su paso por las salas de cine.

La película, titulada 'Melania', debutó el pasado 30 de enero en cines, recaudando 7 millones de dólares en su primer fin de semana, superando las expectativas y convirtiéndose en el mejor estreno para un documental en la última década.

Instagram

Desde entonces, el interés por la cinta fue decayendo, hasta concluir su recorrido por los cines con una recaudación total de 16,4 millones de dólares, según The Hollywood Reporter.

'Melania' narra los 20 días previos a la segunda posesión de Trump como presidente, el 20 de enero de 2025, y fue dirigida por Brett Ratner, siendo la primera película que dirige desde que en 2017 fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada, algo que él niega.

Amazon MGM Studios pagó 40 millones de dólares por los derechos del documental y lanzó una campaña publicitaria millonaria e inédita para una cinta de este tipo, lo que se interpretó como un intento del fundador de Amazon, Jeff Bezos, de fortalecer la relación con la Casa Blanca.

La compañía asegura que pagó el precio de mercado y que adquirió la película porque "a los clientes les va a encantar".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias