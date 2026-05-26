Nuevo videojuego reinventa a un James Bond joven, impulsivo y en sus primeros pasos

Londres, Inglaterra.- Un James Bond joven, impulsivo, intrépido y algo imprudente es el protagonista de ‘007 First Light’, un videojuego convertido en una película interactiva de acción, sigilo y conducción en tercera persona que promete reinventar y dar luz a los inicios del agente secreto más carismático del mundo.

El título (multiplataformas, desde el 27 de mayo), nos pone en la piel de un Bond novato de apenas 26 años que después de un acto heróico (y muy temerario) es reclutado por el servicio secreto británico (MI6) para el proyecto ‘doble cero’. Se trata del regreso de Bond al mundo de los videojuegos después de 15 años, cuando salió al mercado la aventura ‘James Bond 007: Blood Stone’, con la cara y la voz del actor Daniel Craig. Este nuevo juego es pura acción, pero también sigilo, dependiendo de las decisiones que vaya tomando cada jugador que podrá actuar escondido y sin hacer ruido, o lanzarse a la acción de la manera más directa. Un videojuego cuyos gráficos realistas y narrativa cuidada le convierten en una nueva película interactiva del agente secreto. Un papel del joven Bond que en esta ocasión ha interpretado el actor irlandés Patrick Gibson (conocido en papeles en ‘Los Tudor’, ‘OA’ o el reboot de ‘Dexter’) quien, en declaraciones a EFE en la premier del juego en Londres, asegura que el mayor reto fue crear esta nueva identidad de James Bond.

"Para mí encontrarme con este personaje antes de que el público lo conozca fue un desafío. Se trataba de reimaginar una historia del origen de Bond. Creo que el mayor reto fue encontrar los elementos que se debían conservar o que tenían que estar ahí para que se siguiera sintiendo la esencia pura de Bond”, declara Gibson. ‘007 First Light’ refleja la versión más joven del personaje creado por el escritor Ian Fleming en 1953 con una historia completamente nueva. En el videojuego, el agente explora su origen humilde antes de ganarse el puesto como el icónico agente ‘007’ y de cómo ese proceso es un camino lleno de peligros, violencia, contrastes y sombras. “Había que analizar las cosas que podíamos quitar del original para que él pudiera aprender y evolucionar de esa manera. Gran parte de eso estaba en el guión, pero en lo que respecta a la actuación, el desafío fue encontrar las cosas a las que aferrarse y de cuáles desprenderse, logrando que siguiera siendo James Bond", añade. El juego, desarrollado por IO Interactive ha sido creado con técnicas de captura de movimiento especializadas en expresiones faciales y lenguaje corporal, con lo que el realismo es uno de sus puntos fuertes, mientras que para las cinemáticas contaron con el nuevo motor gráfico Glacier, que permite libertad para explorar el entorno por parte del jugador.