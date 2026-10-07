Saoirse Ronan reacciona a los rumores sobre el nuevo James Bond

Londres, Inglaterra.- Saoirse Ronan ha sido clara: en su casa no se habla sobre el tema de James Bond porque la vida doméstica exige concentración. Podría ser que sea así, aunque también busque ser discreta sobre los rumores que sitúan a su esposo Jack Lowden como el nuevo Agente 007.

Ronan señaló que los comentarios del actor Gary Oldman son los que han alimentado buena parte de los rumores y dejó claro que la posible elección de su esposo no es un asunto que ocupe las conversaciones de la pareja. El veterano actor de Hollywood apuesta todas sus cartas por su coprotagonista en Slow Horses, y ha dicho que le gustaría que él interprete al famoso personaje. No obstante, la intérprete de Lady Bird explicó que tienen otras prioridades en su día a día y que Lowden actualmente está concentrado en el rodaje de la sexta temporada de Slow Horses, la serie de Apple TV+ en la que comparte reparto con Oldman. Y tiene también cercano el estreno de la serie de Netflix "Orgullo y prejuicio", donde interpreta al protagonista Fitzwilliam Darcy. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pero el comentario de Oldman ha quedado en el aire, y más cuando hace unos días dijo que el nuevo James Bond ya había sido elegido. Posteriormente matizó sus palabras y reconoció que no sabía quién había sido seleccionado.

Entre los favoritos

Lowden, conocido también por sus papeles en Dunkirk y Mary Queen of Scots, se encuentra entre los nombres que han circulado durante el proceso de búsqueda del sucesor de Daniel Craig. Otros actores mencionados en las especulaciones son Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson. La nueva película de James Bond será dirigida por Denis Villeneuve y tendrá un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la franquicia y todavía no ha anunciado oficialmente quién interpretará al personaje.

Ronan quiere ser villana