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Asesinan a repartidor frente a un centro de salud en Villa Adela, Comayagüela

El joven repartidor murió a balazos en Villa Adela. Su cuerpo quedó en plena calle, con la mochila de trabajo en la espalda. El crimen ha generado conmoción

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 06:34
Asesinan a repartidor frente a un centro de salud en Villa Adela, Comayagüela

El joven repartidor fue perseguido y baleado cuando trabajaba. Su moto quedó encendida junto al cuerpo, frente a un centro de salud capitalino.

 Foto: cortesía redes sociales

Honduras.- Un joven repartidor, que se ganaba el sustento diario entregando pedidos a domicilio en la capital y otros sectores, fue asesinado a disparos la noche del martes 6 de octubre frente a un centro de salud situado en el barrio Villa Adela de Comayagüela.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como César David Martínez Maradiaga, quien se desempeñaba como "delivery".

Según testigos, el joven a era perseguida por hombres a bordo de una motocicleta, y que tras haberlo alcanzado comenzaron a dispararle en varias ocasiones hasta dejarlo muerto frente al centro asistencial Odilón Renderos.

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Producto de los impactos de arma de fuego, el cuerpo de Martínez Maradiaga quedó tendido en una acera peatona junto a su mochila de pedidos y su motocicleta encendida.

Agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen y recolectar indicios sobre el crimen.

El cadáver de la víctima quedó tendido sobre la acera peatonal, con su mochila en la espalda y cerca de su motocicleta aún encendida.

El cadáver de la víctima quedó tendido sobre la acera peatonal, con su mochila en la espalda y cerca de su motocicleta aún encendida.

(Foto: cortesía redes sociales)

Miembros de Medicina Forense también se desplazaron a la zona para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue capitalina.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato y la identidad de los hechores que huyeron con rumbo desconocido tras el hecho. Sin embargo, las autoridades mencionaron que abrieron una investigación en busca de esclarecer el caso.

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Se espera que durante las próximas horas brinden mayores detalles sobre el crimen que ha causado conmoción e indignación entre los ciudadanos durante las últimas horas.

De momento, el cuerpo del joven quedó ingresado en la morgue; tras la autopsia será entregado a sus familiares dolientes.

"Qué daño les hacía, solo era un delivery". "Pobre muchacho, todo por la delincuencia en este país". "Qué barbaridad, ya no se puede trabajar... y cómo se fue a meter a esa colonia, tito". "La violencia no para, que Dios tome el control de esos corazones que todavía piensan en hacer maldad", son los algunos de los diversos comentarios sobre este crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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