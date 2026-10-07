Asesinan a repartidor frente a un centro de salud en Villa Adela, Comayagüela

Honduras.- Un joven repartidor, que se ganaba el sustento diario entregando pedidos a domicilio en la capital y otros sectores, fue asesinado a disparos la noche del martes 6 de octubre frente a un centro de salud situado en el barrio Villa Adela de Comayagüela. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como César David Martínez Maradiaga, quien se desempeñaba como "delivery". Según testigos, el joven a era perseguida por hombres a bordo de una motocicleta, y que tras haberlo alcanzado comenzaron a dispararle en varias ocasiones hasta dejarlo muerto frente al centro asistencial Odilón Renderos.

Producto de los impactos de arma de fuego, el cuerpo de Martínez Maradiaga quedó tendido en una acera peatona junto a su mochila de pedidos y su motocicleta encendida. Agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen y recolectar indicios sobre el crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Miembros de Medicina Forense también se desplazaron a la zona para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue capitalina. Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato y la identidad de los hechores que huyeron con rumbo desconocido tras el hecho. Sin embargo, las autoridades mencionaron que abrieron una investigación en busca de esclarecer el caso.