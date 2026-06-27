Asesinan a repartidor de pan en El Rosario, Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un repartidor de pan fue asesinado a balazos en horas de la tarde del viernes 26 de junio en la aldea El Buen Pastor, municipio de El Rosario, departamento de Comayagua.
De acuerdo con información preliminar, la víctima, de quien aún no se conoce la identidad, se encontraba realizando sus labores de distribución cuando fue interceptada por varios sujetos armados, quienes, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.
Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras vecinos de la comunidad alertaban a los cuerpos de socorro y a las autoridades policiales sobre lo ocurrido.
A la escena se desplazaron equipos de emergencia; sin embargo, al evaluar al joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para preservar la escena del crimen, mientras personal de Medicina Forense y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el levantamiento cadavérico y comenzaron las diligencias correspondientes.
Las autoridades indicaron que se desarrollan las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables del homicidio.