Asesinan a repartidor de pan en El Rosario, Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un repartidor de pan fue asesinado a balazos en horas de la tarde del viernes 26 de junio en la aldea El Buen Pastor, municipio de El Rosario, departamento de Comayagua.

De acuerdo con información preliminar, la víctima, de quien aún no se conoce la identidad, se encontraba realizando sus labores de distribución cuando fue interceptada por varios sujetos armados, quienes, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras vecinos de la comunidad alertaban a los cuerpos de socorro y a las autoridades policiales sobre lo ocurrido.