A disparos le quitan la vida a delivery en Comayagua; lo engañaron

Comayagua, Honduras.- El crimen en Honduras sigue apagando vidas, siendo ahora Karim Mayes una de las víctimas, luego de que el joven chef y emprendedor perdiera la vida tras un ataque armado en Comayagua. De acuerdo con información preliminar, Mayes habría recibido una llamada en la que le solicitaban un servicio de delivery, sin imaginar que se trataba de un engaño. Cuando se dirigía a entregar el pedido, el joven fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, Karim Mayes aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Teresa de Comayagua. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. El cuerpo de Mayes ingresó a la morgue capitalina en horas de la madrugada de este martes para realizar su respectiva autopsia y luego entregarlo a sus familiares. El ahora occiso era conocido en la zona por desempeñarse como chef y emprendedor, además de realizar entregas a domicilio.