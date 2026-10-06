Así es el CACCO, la nueva megacárcel de Costa Rica al estilo Bukele

El gobierno de Costa Rica concluyó la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construido por la administración de Nayib Bukele en El Salvador. Conozca más sobre esta penitenciaría.
La iniciativa de construir el CACCO surgió en 2025 en el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, esto como una medida para la criminalidad y la sobrepoblación carcelaria.
La administración de Chaves estimó que la sobrepoblación rondaba en un 30%. Esto como consecuencia permitiría a líderes de estructuras criminales a seguir dirigiendo la actividad delincuencial.
Para la construcción del CACCO se tuvo cooperación de El Salvador en materia de asistencia técnica y compartir experiencias en infraestructura y tecnología penitenciaria.
Esta nueva cárcel de máxima seguridad se ubica en el complejo penitenciario de La Reforma del distrito de San Rafael del cantón de Alajuela. Para su construcción, se destinaron 35 millones de dólares.
Tiene una superficie de 3.1 hectáreas y se diseñó para que pueda albergar a más de 5 mil privados de libertad. Su edificación inició en enero de este año.
En un video publicado por las redes de la Presidencia de Costa Rica, la mandataria Fernández expresa que la obra se construyó "por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano dura contra los delincuentes".
"Por eso lo prometimos y hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado está listo", destacó Fernández.
La presidenta Fernández concluye el video afirmando que "hoy más que nunca vamos a defender nuestra patria con todas nuestras fuerzas".
El CACCO será inaugurado el próximo miércoles 14 de octubre a las 12:30 del mediodía hora local.
Entre las medidas dentro de esta penitenciaría, destaca el uniforme que usarán los reos. Se trata de uniformes totalmente lisos, sin bolsas, elásticos, cintas y con costuras de seguridad.
Los uniformes fueron confeccionados bajo lineamientos internacionales de seguridad con el objetivo de impedir que los prisioneros oculten droga, armas, teléfonos celulares, y otros objetos prohibidos.