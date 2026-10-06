Tras dos días de búsqueda, encuentran muerto a joven arrastrado por río en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un joven identificado únicamente como Joel, originario de El Sauce, Comayagua, fue encontrado sin vida en las últimas horas en la aldea La Joya, a orillas de un río, en el municipio de El Rosario. El hallazgo ocurrió luego de dos días de intensa búsqueda emprendida por sus familiares, quienes recorrieron diferentes sectores cercanos al afluente con la esperanza de localizarlo con vida. De acuerdo con la información preliminar, Joel había sido arrastrado por la fuerte corriente del río en la aldea El Tamboral, hecho que generó preocupación entre sus familiares y habitantes de la zona.

Desde que se reportó su desaparición, sus seres queridos iniciaron las labores de búsqueda en distintos puntos del río y sus alrededores, debido a que no tenían información sobre su paradero. Las horas de búsqueda se extendieron durante dos días, mientras los familiares mantenían la esperanza de encontrar al joven con vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Finalmente, el cuerpo de Joel fue localizado en el sector de La Joya, donde fue encontrado a orillas del río.