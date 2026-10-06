¿Qué se sabe del caso de Endy Jiménez, la supervisora de maquila que murió tras una discusión en Naco?

También existen distintas versiones sobre las horas previas a la muerte de Endy Yadira. Su hermano relató que algunas personas le indicaron que ella se había sentido mal durante la mañana y que tenía dolor en una parte de la cabeza. Otra versión señala que habría intentado acudir al médico, pero que su jefe inmediato le habría llamado la atención. Estas circunstancias aún deben ser verificadas por las autoridades.