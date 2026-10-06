¿Qué se sabe del caso de Endy Jiménez, la supervisora de maquila que murió tras una discusión en Naco?

La muerte de Endy Yadira Jiménez, de 33 años, ha causado conmoción en Naco, Santa Bárbara, ha generado muchas dudas sobre cómo ocurrieron los hechos. Aquí le contamos lo que se sabe de su repentido fallecimiento.
De acuerdo con el relato de su hermano, Marvin Jiménez, Endy Yadira habría tenido una fuerte discusión con un jefe superior poco antes de sufrir el desmayo. Esta situación ha generado interrogantes sobre las condiciones en las que se encontraba la mujer durante sus últimas horas de vida.
Marvin aseguró que su hermana le había comentado en varias ocasiones que enfrentaba una fuerte presión por parte de sus jefes inmediatos y que se sentía estresada en su trabajo. Incluso, según su testimonio, Endy Yadira había manifestado su intención de renunciar debido a la situación laboral que atravesaba.
El hermano de la fallecida también negó una hipótesis preliminar atribuida a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), según la cual Endy Yadira habría consumido bebidas energizantes. Marvin sostuvo que ella no ingería este tipo de bebidas y que, por el contrario, acostumbraba llevar consigo un recipiente con agua.
Tras ser informado, Marvin acudió a la empresa y encontró a su hermana con sangre en la nariz y la boca, además de observar que sus manos presentaban una coloración morada. A partir de lo que vio, consideró que pudo haber sufrido algún problema de salud grave, aunque aclaró que no cuenta con información médica que permita establecer qué ocurrió.
También existen distintas versiones sobre las horas previas a la muerte de Endy Yadira. Su hermano relató que algunas personas le indicaron que ella se había sentido mal durante la mañana y que tenía dolor en una parte de la cabeza. Otra versión señala que habría intentado acudir al médico, pero que su jefe inmediato le habría llamado la atención. Estas circunstancias aún deben ser verificadas por las autoridades.
Endy Yadira era profesional de la Psicología y anteriormente había trabajado como docente. Según su hermano, decidió buscar empleo en el sector maquilero después de enfrentar dificultades para recibir el pago correspondiente por su trabajo en el ámbito educativo.
Marvin describió a su hermana como una mujer trabajadora y dedicada, que acostumbraba esforzarse al máximo en sus labores. Según relató, incluso llevaba trabajo a su casa para preparar informes que debía presentar al día siguiente ante sus superiores.
La familia también ha expresado preocupación por la demora en el proceso forense. Marvin señaló que hasta la noche del lunes no habían recibido el dictamen que estableciera oficialmente la causa de muerte de Endy Yadira, por lo que pidió a las autoridades realizar una investigación profunda que permita esclarecer lo ocurrido.
La DPI ya inició diligencias para determinar qué sucedió dentro de la maquila. El jefe regional de la institución en San Pedro Sula, César Ruiz, informó que un equipo se trasladó hasta la empresa para recolectar grabaciones de las cámaras de seguridad y testimonios. Estos elementos, junto con los resultados de la autopsia y el dictamen forense, serán claves para establecer las circunstancias de la muerte de Endy Yadira Jiménez.