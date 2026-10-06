Lluvias y chubascos con actividad eléctrica se esperan este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo serán mayormente secas durante la mañana de este miércoles 7 de octubre, pero por la tarde se prevé un incremento en la velocidad del viento, lluvias y chubascos de débiles a moderados.

Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico generará las condiciones para las precipitaciones.

"Por la tarde, la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico estarán generando un incremento en la velocidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para las regiones occidente, sur y áreas de la región central", señaló Centeno.

Para el resto del país se esperan precipitaciones débiles, de acuerdo con el pronóstico brindado por el meteorólogo de turno.