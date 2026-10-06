Lluvias y chubascos con actividad eléctrica se esperan este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo serán mayormente secas durante la mañana de este miércoles 7 de octubre, pero por la tarde se prevé un incremento en la velocidad del viento, lluvias y chubascos de débiles a moderados.
Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico generará las condiciones para las precipitaciones.
"Por la tarde, la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico estarán generando un incremento en la velocidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para las regiones occidente, sur y áreas de la región central", señaló Centeno.
Para el resto del país se esperan precipitaciones débiles, de acuerdo con el pronóstico brindado por el meteorólogo de turno.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura.
En Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 19 C°. Para la región central, la máxima será de 31 C° y la mínima de 21 C°.
La región insular registrará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 28 C°, mientras que en la región norte la máxima llegará a 34 C° y la mínima será de 24 C°.
En la región oriental se prevé una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 19 C°. La región sur tendrá una máxima de 34 C° y una mínima de 24 C°.
Por su parte, la región occidental registrará una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 15 C°.
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