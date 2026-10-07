Emely Alemán deslumbra en Tailandia con el traje de "El Cadejo" para Honduras

Tailandia.- La bella representante hondureña en el Miss Grand Internacional 2026, Emely Alemán, desfiló este miércoles 7 de octubre en la categoría National Costume del certamen, luciendo un traje inspirado en "El Cadejo", una leyenda que se ha contado por generaciones en Honduras.
La propuesta denominada "El cadejo negro, espíritu que cambia de formas", causó sensación y la ovación del público, según se aprecia en el video compartido en la cuenta oficial de Emely.
En las imágenes se aprecia el imponente traje de la concursante hondureña. Emely se apareció frente al público mostrando el rostro de una criatura negra de ojos rojos, y una figura cubierta por una capa negra satinada.
Mientras avanzaba en la pasarela, la concursante dejó caer la primera capa de su traje, dándole paso a la versión oculta, donde se aprecia que la corona de Emely pasó a ser una lechuza con grandes ojos y pico dorado.
Debajo, un corpiño con bordados dorados, cuentas y piedras de colores se completa con un cuello ornamentado y alas de plumas blancas y anaranjadas que se extienden a los costados.
De acuerdo con la descripción oficial, la propuesta de la hondureña representa la sabiduría, vigilancia y conexión con lo invisible.
"Más que una creación de vestuario, El Cadejo es una interpretación artística de nuestras raíces y un homenaje a la riqueza cultural que identifica a Honduras. Nuestra historia también merece ser contada al mundo", escribieron en la página oficial de Emely, adjunto al video de su desfile.
El desfile se dio en un momento clave para la hondureña, quien entró en la etapa decisiva del certamen con la mirada puesta en la competencia preliminar de este miércoles.
La gala preliminar comenzó a las 08:00 en el MGI Hall, en Bangkok, con un desfile de las candidatas en traje de baño, en el que la hondureña también destacó por su esbelta figura y dominio de la pasarela.
Todas las concursantes lucieron el mismo modelo de bikini y tuvieron alrededor de 10 segundos para mostrarse ante el público, al ritmo de la canción "Hottie Frutti", del grupo Katseye.
Mientras avanza esta etapa del certamen, la hondureña sigue dejando su huella en Tailandia con su impecable participación en representación del país.
La gran final del Miss Grand International 2026 se realizará el próximo sábado 10 de octubre de 2026 en Ecuador.