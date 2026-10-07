Emely Alemán deslumbra en Tailandia con el traje de "El Cadejo" para Honduras

Tailandia.- La bella representante hondureña en el Miss Grand Internacional 2026, Emely Alemán, desfiló este miércoles 7 de octubre en la categoría National Costume del certamen, luciendo un traje inspirado en "El Cadejo", una leyenda que se ha contado por generaciones en Honduras. La propuesta denominada "El cadejo negro, espíritu que cambia de formas", causó sensación y la ovación del público, según se aprecia en el video compartido en la cuenta oficial de Emely. En las imágenes se aprecia el imponente traje de la concursante hondureña. Emely se apareció frente al público mostrando el rostro de una criatura negra de ojos rojos, y una figura cubierta por una capa negra satinada.

Mientras avanzaba en la pasarela, la concursante dejó caer la primera capa de su traje, dándole paso a la versión oculta, donde se aprecia que la corona de Emely pasó a ser una lechuza con grandes ojos y pico dorado.

Debajo, un corpiño con bordados dorados, cuentas y piedras de colores se completa con un cuello ornamentado y alas de plumas blancas y anaranjadas que se extienden a los costados.

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De acuerdo con la descripción oficial, la propuesta de la hondureña representa la sabiduría, vigilancia y conexión con lo invisible. "Más que una creación de vestuario, El Cadejo es una interpretación artística de nuestras raíces y un homenaje a la riqueza cultural que identifica a Honduras. Nuestra historia también merece ser contada al mundo", escribieron en la página oficial de Emely, adjunto al video de su desfile. El desfile se dio en un momento clave para la hondureña, quien entró en la etapa decisiva del certamen con la mirada puesta en la competencia preliminar de este miércoles.