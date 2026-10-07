El duro castigo que tendría Cristiano Ronaldo por dejar concentración de Portugal

En el texto, acusó directamente al seleccionador Jorge Jesús de haber "incumplido su palabra" al no alinearlo en el encuentro disputado en Oslo, a pesar de haber realizado ejercicios de calentamiento durante media hora. Además, lo responsabilizó por una "agresividad" que consideró inmerecida y señaló que el técnico no respetó los puntos que habían acordado abordar en la rueda de prensa.