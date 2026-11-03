Pierce Brosnan dice que está ansioso por saber quién será el nuevo James Bond

Ante esta expectativa ha reaccionado Pierce Brosnan , quien ya estuvo en los zapatos del Agente 007, y desde toda la experiencia que tiene en la franquicia, ha dado su impresiones.

Londres, Reino Unido.- Los días pasan, se conoce de audiciones, de pruebas de cámara, de un listado de tres nombres más uno que permanece en el anonimato, pero Amazon MGM Studios parece no tener prisa, y se hace esperar con el anuncio de quién será el nuevo James Bond .

"Oh, ahora solo soy un espectador más. Soy un hombre común y corriente ansioso por ver quién interpretará este papel épico en la historia del cine", dijo Brosnan, al ser consultado sobre los rumores que circulan en torno al colega que tomará el rol que él ya interpretó entre 1995 y 2002.

Sobre los rumores que sitúan a Callum Turner como uno de los favoritos para encarnar al Agente 007, el ex James Bond no duda en apoyar a quien fuera su compañero de elenco en The Only Living Boy in New York.

"He trabajado con Callum Turner, y es un actor formidable", y respecto a Jack Lowden y Josh O'Connor, los otros contendientes que suenan fuerte en los medios especializados, dijo que "todos tienen voz, físico y presencia en pantalla. Todos estos jóvenes tienen una larga trayectoria como actores", y recalcó que todos los que están en las lista "son actores que admiro".

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Brosnan solo tiene palabras de apoyo para quien sea que se quede con el rol, "le deseo lo mejor en la vida, mucha fuerza y ​​valentía. Es difícil saber quién será, pero espero con ansias conocer la noticia y celebrar la elección del próximo James Bond", señaló.

Por otra parte, el intérprete también se muestra muy entusiasmado por el director que tomará la batuta en esta etapa del espía más famoso del cine.

El propio Brosnan trabajó con cuatro directores diferentes en la franquicia, y ahora que se sabe que Denis Villeneuve estará al frente de la nueva película bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, el actor dijo que cree que el trabajo del director "nos va a dejar boquiabiertos", y se declaró admirador de su trabajo, al que definió como "visionario".

Para Brosnan el trabajo de Villeneuve responde a una sutileza e imaginación que se traslada a un manejo de cámara y una narrativa "viscerales y sensuales", y considera que su visión puesta al servicio de "James Bond" "va a ser genial. Va a ser verdaderamente magnífica".