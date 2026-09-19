Tom Hardy afianza su continuidad en MobLand tras el estreno de la temporada 2

En ese entonces faltaban cuatro meses para el estreno de la segunda temporada de la serie de Paramount+ , y la tercera temporada se visualizaba sin uno de sus tres pilares.

Los Ángeles, Estados Unidos.- En mayo saltaron las alarmas: la continuidad de Tom Hardy (Harry da Souza) en MobLand estaba en duda.

Pasaron las semanas en las que se repitió que había diferencias creativas entre el actor y la producción, y en las que además se habló de la indisciplina de Hardy en el rodaje, lo que llevaría a una suma cuyo resultado era su salida del proyecto.

Ahora, tras el estreno ayer de la segunda temporada, y una vez superada la "crisis" de la producción y el actor, vuelve a surgir el tema de su salida ahora bajo otra perspectiva: cómo la escalada de rumores generó una crisis que parecía más fuerte desde afuera que desde adentro.

La defensa de sus compañeros de reparto Pierce Brosnan (Conrad Harrigan) y Helen Mirren (Maeve Harrigan), que figuraban como ofendidos en la crisis que se planteaba, determina que a veces se hace una tormenta en una vaso de agua, tal y como catalogó todo este revuelo mediático Brosnan.

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El actor relató cómo se enteró de la noticia: “Fue mi hijo quien me envió el mensaje una mañana. Yo estaba de vacaciones y no podía creerlo”.

Ante esto, el ex-James Bond no dudó en contactar directamente a Hardy para manifestarle su apoyo incondicional: “Le escribí a Tom y le dije: ‘Te quiero, amigo. Te quiero’”.

Por otro lado, la otra coprotagonista de la serie, la actriz Helen Mirren, desde mayo dejó clara su postura a favor de Hardy.

Y en el marco del estreno reiteró que sin Hardy no hay MobLand, "él es el ancla de este torbellino enloquecido que sucede alrededor de ese personaje”, sentenció Mirren a The Hollywood Reporter.

Algo que Brosnan también sostiene: “Tom es MobLand. Sin Tom, no tenemos MobLand. Él es el centro. Nos permite interpretar a estos personajes tan disparatados”.

Y así, una vez superada la ola que se pintó como tsunami, el drama criminal se apresta a consolidarse todavía más en la plataforma de streaming, que sigue en marcha con una tercera temporada cuya fecha de estreno aún no se define.

La ficción, creada por Ronan Bennett y dirigida en parte por Guy Ritchie, continúa desplegando su esperada nueva entrega centrada en el imperio de la familia Harrigan.