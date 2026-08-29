Tom Cruise y Anne Hathaway confirman la secuela de Days of Thunder

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tom Cruise y Anne Hathaway anunciaron este sábado, junto a Paramount Pictures, la producción de una secuela de Days of Thunder. El anuncio se realizó a través de un video publicado en Instagram, en el que ambos actores posan frente a un coche de carreras con la inscripción "Days of Thunder 2 Summer 2028". En la grabación, Hathaway, que aparece embarazada, bromea con Cruise sobre los tiempos de producción antes del estreno, previsto para el verano de 2028. La química entre ambos marca el tono desenfadado de la presentación, que también sirvió para confirmar los papeles de cada uno.

Cruise, de 64 años, retomará su personaje de Cole Trickle, el piloto de NASCAR que lo consagró en la cinta original de 1990. Hathaway, de 43 años, interpretará en esta ocasión a una ingeniera y propietaria de equipo. Jonathan Levine se encargará de la dirección, mientras que el propio Cruise participará como productor junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper, según informó Deadline.

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La primera entrega de Days of Thunder reunió a Cruise con Nicole Kidman, entonces su pareja en la ficción y, poco después, en la vida real. Ambos se conocieron durante el rodaje y contrajeron matrimonio ese mismo año. La relación, de la que nacieron sus hijos adoptivos Connor e Isabella, terminó en divorcio en 2001.